Физика загробного мира: тонут ли в воде мертвые тела или плавают

То, что люди наполнены жидкостями, оказывает значительное влияние на то, что происходит с трупами в воде.

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Экспертам-криминалистам иногда трудно собрать воедино последовательность событий, которые привели к тому, что человеческие останки оказались в воде. Ведь иногда труп мог оказаться на глубине, а затем всплыть на поверхность. Почему же некоторые человеческие останки остаются на глубине, а другие выбрасывает на сушу? И тонут ли трупы или плавают? Вот, что об этом говорит наука, пишет IFLScience.

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Тонут ли мертвые тела в воде?

Люди полностью пропитаны всевозможными жидкостями, и это оказывает значительное влияние на то, на то, что происходит с трупами в воде. Имея в составе тел много воды, люди имеют почти такую ​​же плотность, как и вода. Поэтому человеку нужно плавать, что держаться на воде. Но это можно делать только в том случае, если легкие заполнены воздухом. Точно так же, как кто-то в бассейне может погрузиться на дно, выдыхая воздух из легких, мертвое тело утонет без помощи для плавучести.

Когда люди умирают, легкие не обязательно сразу избавляются от воздуха и то, как человек умер, может сильно это изменить. Например, люди, которые утонули, будут тонуть гораздо быстрее, чем те, кто умер другим способом. Кроме того, мертвые тела могут вести себя по-разному в пресной и соленой воде.

Как быстро тонут мертвые тела?

Исследования показывают, что для того, чтобы мертвое тело, чьи легкие наполнены водой, утонуло, необходимо от 7 до 10 секунд. Глубина, течение, тип тела и плотность воды также могут влиять на время утопления. Понимание того, как быстро тонут трупы, важно, поскольку это может существенно изменить подход, необходимый при поиске пропавшего человека.

Почему некоторые мертвые тела плавают в воде?

Мертвые тела, выброшенные на берег или плавающие в море, встречаются часто. Причина кроется изменениях, которые произошли в трупе, когда ткани начинают разлагаться, выделяя газы.

Эксперт-криминалист Девин Финафти говорит, что после смерти человека его организм перестает функционировать. Иммунная система перестает работать, а это значит, что бактерии, которые находятся внутри кишечника, начинают потреблять все вокруг. Это начало разложения, и метаболизм бактерий производит ряд побочных продуктов, называемых летучими органическими соединениями.

Некоторые из этих газов выходят из тела, поэтому запах трупа может быть очень ощутимым, но некоторые из этих газов будут некоторое время оставаться внутри. Это действует как форма плавучести, заменяющая пустые легкие, наполняя тело воздухом. Поэтому труп может подняться на поверхность воды. Но не все тела всплывают, а тем, которые это делаю, требуется несколько дней для всплытия.

Почему некоторые мертвые тела никогда не всплывают?

Многое может изменить скорость разложения трупа, но одним из самых важных факторов является температура. Разложение происходит медленнее в воде, чем на воздухе, медленнее в соленой воде, чем в пресной, и еще медленнее в очень холодной воде. Поэтому некоторые трупы на самых холодных глубинах могут никогда не всплывать, и часто их не находят, пока они не превратятся в скелеты.

Вся эта информация может быть использована в криминалистике, чтобы попытаться установить, как долго тело находилось в воде, как долго оно было на поверхности и в течение какого периода времени оно могло перемещаться с того места, где оно вошло в воду. Любой прорыв в понимании того, что происходит с трупами в воде, дает больше возможности найти тех, кто потерялся в море.

Как уже писал Фокус, на Земле есть птица, способная ходить по воде. Представителей этого удивительного вида не просто так назвали "птицами Иисуса", так как они демонстрируют невероятную ходьбу по воде.