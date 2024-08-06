"Черная вдова" и "вампир": в центре Млечного Пути нашли 10 новых экзотических звезд

Ученых удивило обнаружение в одном месте большого разнообразия странных мертвых звезд.

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Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути 10 странных мертвых звезд, которые являются нейтронными звездами (возникают после смерти обычных массивных звезд). Эти объекты имеют очень быстрое вращение, а потому называются пульсарами. Среди выделяются звезды "черные вдовы" и звезда "космический вампир". Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

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Пульсары являются нейтронными звездами, которые могут вращаться вокруг своей оси со скоростью до 700 раз в секунду. Они выпускают струи излучения со своих полюсов с определенной периодичностью, а потому их иногда называют маяками в космосе.

Астрономы обнаружили сразу 10 новых пульсаров в центре Млечного Пути, а именно в шаровом звездном скоплении Terzan 5, которое находится на расстоянии 18 тысяч световых лет от нас. В этом скоплении находятся сотни тысяч звезд разного возраста. Ранее там обнаружили 39 пульсаров. Ученых удивило обнаружение в одном месте большого разнообразия странных мертвых звезд.

Среди новых объектов можно выделить невероятно редкую двойную нейтронную звезду. Хотя в нашей галактике уже обнаружено 3600 пульсаров, только 20 из них являются частью двойной системы.

Когда образуются эти двойные нейтронные звезды, одна звезда из пары вытягивает материю из другой, как космический вампир. Данный процесс приводит к тому, что вращение пульсара-вампира сильно увеличивается и он превращается в миллисекундный пульсар. Такие объекты совершают сотни оборотов в секунду вокруг своей оси.

Астрономы обнаружили в центре Млечного Пути 10 странных мертвых звезд, которые являются нейтронными звездами с быстрым вращением. Иллюстрация Фото: space.com

В недавно обнаруженной двойной нейтронной звезде пульсар совершает более 716 оборотов секунду, а это скорость вращения одного из самых быстрых известных пульсаров PSR J1748−2446ad. Он, кстати, также находится в шаровом звездном скоплении Terzan 5.

Также астрономы обнаружили три новых пульсара, которые называют "черными вдовами", хотя такие звезды имеют некоторые различия в зависимости от того, какую звезду они поглощают.

"Черные вдовы" уничтожают своим излучением обычные звезды, которые оказались слишком близко и стали их компаньонами. Одни пульсары этого вида уничтожают звезды, масса которых составляет 10-50% массы Солнца, а другие уничтожают звезды с массой менее 5% массы Солнца.

По слова астрономов, новое открытие экзотических мертвых звезд поможет лучше понять природу пульсаров и то, какое влияние на них может оказать эволюция в шаровом звездном скоплении.

Как уже писал Фокус, астронавтов NASA на орбите придется спасать кораблю SpaceX. Возможно, NASA придется вернуть на Землю сломанный космический корабль компании Boeing без экипажа.

Также Фокус писал о том, что извержение плазмы на Солнце привело к изменению магнитного поля нашей планеты. По словам ученых, это было очень редкое явление.