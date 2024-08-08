Злобный дух атакует планету: NASA показало устрашающий снимок смертоносного урагана из космоса (фото)

Снимок был сделан с помощью спутника всего за несколько часов до того, как смертоносный шторм обрушился на побережье.

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Шторм категории 1 обрушился на регион Биг-Бенд в штате Флорида (США) рано утром 5 августа, обрушив на побережье 457 миллиметров дождя, ветер со скоростью 128 км/час, штормовой нагон и внезапное наводнение, из-за которого более 200 000 домов остались без электричества, пишет Daily Mail.

Всего за несколько часов до того, как смертоносный ураган обрушился на побережье Флориды NASA сделало новый снимок с помощью спутника на высоте более 35 000 километров над поверхностью Земли, показав гигантское закручивающееся штормовое облако.

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Известно, что фото спутника NASA было сделано в 3:00 утра по восточному времени, с помощью усовершенствованного базового сканера изображений на геостационарном оперативном спутнике окружающей среды GOES-16.

В результате урагана Дебби погибли пять человек Фото: YouTube

Исследователи отмечают, что смертоносный ураган, унесший пять жизней, был запечатлен спутником всего за четыре часа до того, как обрушился на Флориду. На снимке были запечатлены внешние полосы гроз урагана, который принес в штат на этой неделе два отдельных торнадо.

Отметим, что GOES-16 эксплуатируется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). NASA помогает разрабатывать и запускать эту серию спутников, которые наблюдают за планетой с высоты более 35 000 километров над экватором.

Это не первый раз, когда астронавтам или спутникам NASA удается сделать подобные снимки. Например, в прошлом месяце астронавт запечатлел разрушительный ураган Берил. Фото было сделано Мэтью Домиником, когда Международная космическая станция пролетала над Карибским морем.

Космические агентства опираются на снимки спутников для изучения ураганов из космоса, поскольку очка наблюдения помогает ученым понять, как изменение климата влияет на зарождение и усиление ураганов, а также их движение. Следовательно, мировые сообщества могут лучше подготовиться к той или иной угрозе.

Известно, что Дебби больше не является ураганом — он переместился на север в виде тропического шторма, обрушив на побережье сильный дождь. Исследователи также отмечают, что шторм немного сместился от побережья Джорджии и теперь висит над Атлантическим океаном. Однако метеорологи предупреждают, что он может усилиться, прежде чем вновь обрушится на побережье Южной Каролины. Предполагается, что это может произойти сегодня, 9 августа.

Ранее Фокус писал о том, что самый ранний и разрушительный ураган в истории показал будущее Земли: оно совсем не радостное.