Космос полнится Франкенштейнами: раскрыта тайна уродливых астероидов (фото)

Ученые выяснили, как формируются астероиды самых странных форм.

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Необычные формы таких маленьких астероидов, как Диморф и Селам, годами сбивали с толку ученых. Новое же исследования проливает свет на то, как эти космические объекты приобрели такие странные формы, пишет LiveScience.

В космосе довольно распространены двойные астероиды, который являются уменьшенной копией системы Земля-Луна. К таким астероидам относится пара Дидим-Диморф, задействованные в недавней миссии NASA 2022 Double Asteroid Redirection Test (DART).

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Ранее ученые предполагали, что двойные астероиды формируются тогда, когда от "родительского" астероида откалываются куски из-за быстрого вращения. В последствии из этих осколков формируется меньший астероид или "спутник" астероида.

Большинство астероидов-спутников имеют форму "сплюснутого сфероида" – сфера, прилюснутая на полюсах и с вытянутой серединой, которая похожа на арбуз. Но некоторые астероиды имеют еще более странные формы. К примеру, недавно обнаруженный спутник астероида Динкинеш Селам. Он состоит из двух каменистых сфер.

Астероид Селам Фото: NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOIRLab

"Мы никогда раньше не видели таких спутников-астероидов, их нельзя объяснить традиционными моделями формирования двойных астероидов", — говорит автор исследования из Бернского университета в Швейцарии Джон Вимарссон.

Результаты исследования показали, что существует два основных фактора, которые формируют итоговую форму астероида-спутника. Во-первых, это гравитационная сила, которую оказывает на спутник "родительский" астероид. Во-вторых, форму астероидов меняет характер столкновений, которые претерпевает спутник с другими каменистыми объектами в диске обломков.

Более плотные астероиды, такие как Дидим, вращаются быстрее, чем более легкие, подобные Рюгу, создавая более широкие диски обломков, которые, в свою очередь, заставляют луны формироваться дальше от родителя.

Исследование показало, что спутники, формирующиеся на определенном расстоянии от родителя, приобретают вытянутую форму. Такое расстояние называется пределом Роша и на нем гравитация "родителя" уравновешивает внутреннюю силу астероида-спутника, поддерживая его форму за счет столкновений с другими обломками.

Но есть и те спутники-астероиды, которые формируют за вышеупомянутым пределом, тогда они приобретают более равномерные формы.

Угол, под которым сталкиваются обломки, который в будущем станут спутником, также важен для определения окончательной формы.

Более того команда выяснила, что астероиды самых странных форм более распространены в космосе, чем предполагалось. Поскольку технология, изучающая астероиды, имеет некоторые ограничения, сплющенные астероиды часто упускают из виду.

Напомним, до конца этого десятилетия мир станет свидетелем нескольких редких астрономических событий. Но среди них выделяется максимально близкий пролет крупного астероида Апофис.