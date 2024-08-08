Догадки оказались правильными: археолог обнаружил неизвестный римский форт в Англии (фото)

Британский ученый обнаружил древний римский форт на юге Англии, который опровергает предыдущие теории о взаимоотношениях римлян с местным населением. Это уже второй форт, обнаруженный в этом районе.

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На севере Пембрукшира, Англия, археологи обнаружили древний римский форт, построенный I-III вв. н. э. До сих пор это важное место оставалось скрытым под раскидистым, заросшим полем, пишет Arkeonews.

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Открытие сделал доктор Марк Меррони, преподаватель Вулфсон-колледжа в Оксфорде.

"Это огромный форт, невероятная находка национального значения", — поделился Меррони, выражая свое восхищение по поводу открытия.

Фото: Roman Fort Project

Находка противоречит предыдущим предположениям о том, что местное кельтское племя в этом регионе имело мирные отношения с римлянами. По словам доктора Меррони, форт, вероятно, построили между первым и третьим веками нашей эры, во время оккупации Римской империей Соединенного Королевства.

Это место является вторым римским фортом, найденным в Пембрукшире. Первый раскопали в Уистоне возле Гаверфордвеста в 2013 году.

Кроме форта, доктор Меррони обнаружил римскую дорогу, которая соединяла это место с фортом Уистон. Существование этих двух фортов указывает на сильное римское военное присутствие в этом регионе. Исследователь считает, что римляне осуществляли значительный военный контроль над регионом.

Доктор Меррони, который родом из Пембрукшира, часто интересовался, не является ли особенно прямая дорога, по которой он путешествовал, римского происхождения. Спутниковые снимки обнаружили поле с размерами, указывающими на римский форт, который не был виден на уровне земли из-за густого кустарника, но был виден сверху. Осмотрев место, ученый нашел треугольный кусок кровельного шифера, что подтвердило его подозрения о римском происхождении форта.

Он поделился своими находками с местным фермером, который отметил, что шифер и камень были похоронены чуть ниже поверхности по всему участку, что свидетельствует о наличии нескольких разрушенных зданий. Дальнейшие исследования обнаружили больше кусков шифера, которые соответствуют тем, что были найдены в романо-британских зданиях.

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По оценкам доктора Меррони, форт занимал площадь 2-3 гектара и мог вместить около 500 римских солдат, что указывает на то, что он служил вспомогательным фортом, а не основной оборонительной позицией. Чтобы защитить объект, его точное местонахождение будет оставаться нераскрытым до проведения геофизического исследования.

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