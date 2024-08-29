Y-хромосома медленно исчезает: что произойдет с мужчинами на Земле

Исследование показывает, что Y-хромосома полностью исчезнет через 11 млн лет, но это еще не конец.

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Пол людей и других млекопитающих, как известно, определяет Y-хромосома. Но как показывают исследования, Y-хромосома дегенерирует и может полностью исчезнуть через несколько миллионов лет. Это может привести или к вымиранию человечества, или же у нашего вида разовьется новый половой ген, пишет ScienceAlert.

Пока, хорошие новости заключаются только в том, что две ветви грызунов на нашей планете уже утратили свою Y-хромосому и продолжают жить дальше. Недавнее научное исследование показало, что первопроходцами стали мешотчатые крысы, у который развился новый ген, определяющий пол.

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У женщин есть две X-хромосомы, а у мужчин – одна Х и маленькая хромосома Y. Так, Х-хромосома включает в себя около 900 генов, которые выполняют все возможные функции, не связанные с полом. В это же время, в Y-хромосоме меньшее количество генов (около 55) и много некодирующей ДНК или как ее называют мусорной ДНК – это просто повторяющаяся ДНК, у которой нет никаких функций.

Но хромосома Y содержит важнейший ген, которое определяет мужской пол еще на моменте развития эмбриона.

На 12 неделе после зачатия этот ген включает другие гены, регулирующие развитие яичек. Далее эмбриональные яички начинают вырабатывать мужские гормоны, в частности тестостерон и его производные. Именно этот процесс определяет, появится ли на свет мальчик.

Главный половой ген был описан в 1990 году и назван SRY. Он запускает генетический путь с гена под названием SOX9, который является ключевой определяющей мужского пола у всех позвоночных.

Отмечается, что у большинства млекопитающих, так же как и у людей, если Х-хромосомы и Y-хромосомы, где первые содержат большее количество генов, а вторые – меньше. Очевидно, что вся система имеет некоторые проблемы из-за неравной дозировки генов у самцов и самок.

Но как могла развиться такая странная система? Ученые говорят, что некоторый свет на проблему проливает исследование австралийских утконосов, которые имеют совершенно другие половые хромосомы. Дело в том, что у утконоса пара XY – это просто обычная хромосома с равным количеством генов.

Это говорит о том, что у млекопитающих X и Y не так давно были обычной парой хромосом. Также это означает, что Y-хромосома потеряла 900–55 активных генов за 166 млн лет – это время, за которые люди и утконосы эволюционировали отдельно друг от друга. Таким образом, Y-хромосома теряла около 5 генов за миллион лет. Если темпы такой деградации сохранятся и дальше, то свои последние 55 генов Y-хромосома потеряет в следующие 11 млн лет.

С точки зрения эволюции, исчезновение Y-хромосомы – неизбежно. Но для размножения человечеству все еще нужны мужчины и их сперма. Так можно исчезновение Y-хромосомы предвещать вымирание человеческой расы?

Новое открытие ученых обнаружило альтернативную возможность – у людей может развиться новый ген, определяющий пол. Но эволюция нового полового гена связана с рисками. К примеру, что если в разных частях света разовьется более одной новой системы определения пола. Это может привести к тому, что на планете появится несколько разных видов людей.

Таким образом через 11 миллионов лет на Земле может не остаться ни одного человека, или же появится сразу несколько разных видов людей, разделенных разными системам определения пола.

Напомним, впервые полностью расшифрована Y-хромосома. Исследователи впервые полностью картировали самую сложную человеческую хромосому.