Сокровищница Земли. Найдено место, где в последние годы на планете накапливается серебро

Ученые не только определили место, но также и выяснили, почему это происходит и какое количество серебра уже скопилось.

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Океан покрывает около 70% поверхности планеты и является сокровищницей Земли: во-первых, в его водах обитает невероятное количество видов, многие из которых все еще не известны людям, во-вторых, новое исследование показывает, что именно здесь "складируется" серебро Земли, пишет Live Science.

Теперь ученые впервые связали количество серебра, закапываемого в морские отложения, с антропогенным изменением климата. Глобальное потепление буквально закапывает огромное количество серебра в Южно-Китайское море и ученые подозревают, что нечто подобное может происходить и в мировых океанах.

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По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры наук о Земле в Технологическом университете Хэфэй в Китае Лицяна Сюй, это первый раз, когда ученым удалось связать между циклы серебра в океане и глобальное потепление планеты. Ученые теперь полагают, что нагревание Земли может иметь неизвестные последствия и для других микроэлементов, а не только для серебра.

Как и другие микроэлементы на планете, серебро берет свое начало на суше, а затем попадает в океаны посредством выветривания, когда дождевая вода вымывает элементы из горных пород и переносит их в реки.

Команда обнаружила, что отдельные регионы океана обогащены серебром из-за обильного стока, атмосферной пыли, выбросов человека и гидротермальных источников. Известно, что серебро в своей ионной форме (Ag+) токсично для морских существ, однако науке слишком мало известно о том, как он взаимодействует с более широкими океаническими экосистемами.

В новом исследовании ученые хотели узнать больше о том, как серебро ведет себя в морской среде. Для этого команда проанализировала керн осадка из зоны апвеллинга во Вьетнаме в восточной части Южно-Китайского моря. Ученые отмечают, что ядро было разделено на две зоны: результаты показали, что концентрация серебра уменьшалась от основания ядра, датируемого примерно 1200 до н. э., до примерно 7 сантиметров от вершины. Однако верхний конец ядра демонстрировал совершенно иную картину.

Авторы исследования отмечают, что за последние 3200 лет захоронение серебра показало резкий скачок с 1850 года, что совпадает с началом промышленной революции. Теперь ученые полагают, что изменение климата в действительности ускоряет захоронение серебра в некоторых морских отложениях.

Результаты показывают, что концентрации серебра в областях апвеллинга, как правило, высоки, особенно в областях, где люди добавляют больше серебра в смесь через промышленность и загрязнение. Уровень серебра у берегов Вьетнама был естественным образом высоким и схож с уровнем, ранее зарегистрированным в районах апвеллинга у берегов Канады, Мексики, Перу и Чили.

В то же время авторы исследования отмечают, что увеличение накопления серебра в океане не связано с глобальным потеплением Земли. Глобальное потепление повышает температуру воды и прибрежные ветры, которые в совокупности увеличивают интенсивность апвеллинга. Это приводит к тому, что на поверхность поднимается больше питательных веществ, увеличивая обилие водорослей, которые питают всю пищевую цепочку.

Увы, более высокий уровень растворенного серебра в этих регионах может привести к тому, что местные организмы будут поглощать больше серебра, чем в других точках океана. Когда они в конечном итоге умирают и тонут, это серебро падает на морское дно.

Отметим, что исследование 2021 года также предполагало, что мертвые организмы на самом деле могут переносить серебро на морское дно. Впрочем, исследователи считают, что важную роль в этом вопросе могут играть и несколько других факторов.

Ранее Фокус писал о том, что в океане плещется золота на более 1,14 квадриллиона долларов.