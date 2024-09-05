Раскаленная и разоренная Земля. Во сколько на самом деле обходятся миру волны жары и засухи

Исследователи впервые подсчитали каковы глобальные экономические потери человечества в разрезе климатического кризиса, нависшего над планетой.

Related video

Климатический кризис больше не является чем-то, чем нас пугают в будущем — он уже здесь. В результате мир столкнулся с невероятными волнами тепла, засухи и лесных пожаров, а климатические явления, такие как штормы и наводнения, стали лишь более экстремальными. В результате ученые сосредоточились на том, чтобы подсчитать, во сколько мировой экономике обходятся такие изменения климата, пишет PHYS.org.

Ранее в подобных исследованиях ученые учитывали лишь средние температуры, однако в новом исследовании они изменили подход. Результаты анализа показывают, что суровые погодные условия обходятся мировой экономике в миллиарды долларов в год. Это подчеркивает затраты на изменение климата и ценность смягчения экстремальных погодных условий.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора нового исследования, профессора бизнеса в Университете Флориды Беркая Акьяпи, результаты их с коллегами работы предоставляют так называемое руководство местным органам управления о том, как и к каким экстремальным явлениям им стоит подготовиться в будущем.

Закипание Земли и сильные засухи фактически сокращают ВВП страны на 0,2%. Статистика показывает, что изменение климата также сокращает количество дней с умеренной температурой, что, как обнаружили экономисты, также наносит ущерб экономической активности на соизмеримую величину. Авторы исследования признают, что показатель вовсе не высокий, однако этот погодный эффект более масштабный, чем многие экономисты считали ранее. В целом речь идет о миллиардах долларов риска для мировой экономики.

Профессор Акьяпи вместе с доктором Эмануэлем Массетти из Международного валютного фонда провели анализ, который включал миллиарды наблюдений за погодой в сотнях стран за 40-летний период.

Авторы исследования отмечают, что предыдущие анализы в основном рассматривали средние температуры, которые со временем растут, но не очень сильно коррелируют с экономическим ростом. Дело в том, что средние температуры скрывают множество событий, способных навредить экономике. По словам Акьяпи, когда ученые используют среднюю температуру во времени и пространстве, погода выглядит лучше, чем есть на самом деле. Однако средние показания могут скрыть, что в одном регионе была волна жары, а в другом похолодание.

Вместо этого ученые включили сотни различных измерений погоды к алгоритму машинного обучения, чтобы определить, какие факторы коррелируют с экономическим ростом или сокращением.

Результаты показывают, что страны с аграрной экономикой справились с высокими температурами и засухой хуже, чем с промышленной. По словам экономистов, по мере индустриализации большего количества стран последствия суровой погоды могут со временем уменьшиться.

Исследователи считают, что правительства, в большинстве своем, реагируют на экстремальные погодные явления, тратя больше денег на оказание помощи, чем на смягчение экономических последствий бедствий. Это, увы, лишь увеличивает траты в размере страны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.