Землю проверили на признаки жизни: планета действительно обитаема (фото)

Европейский космический аппарат JUICE подтвердил, что на нашей планете есть жизнь.

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Зонд Европейского космического агентства (ЕКА) под названием JUICE летит к Юпитеру, чтобы исследовать его луны на наличие жизни. По дороге к своей цели аппарат подтвердил, что Земля действительно пригодна для жизни, пишет LiveScience.

Тихий океан, снятый прибором MAJIS космического аппарата ЕКА Фото: ESA/Juice/MAJIS

Зонда JUICE был запущен в апреле 2023 года и на данный момент он летит по Солнечной системе в своем 8-летнем путешествии. Аппарат предназначен для исследования Юпитера, а также трех его спутников: Ганимед, Каллисто и Европа. Ученые полагают, что на каждом из этих спутников имеются океаны с жидкой водой, скрытой под слоями льда.

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По дороге к этим удивительным спутникам Юпитера, аппарат бросил быстрый взгляд на Землю для того, чтобы идентифицировать в ее атмосфере углерод, воду, азот, кислород, фосфор и серу. Все эти элементы указывают на наличие жизни на планете. Таким образом полученные данные смогли подтвердить наличие жизни на Земле.

Но разве мы не знаем, что на Земле существует жизнь? У команды JUICE была веская причины все перепроверить.

Дело в том, что во время своего пролета мимо Земли аппарат JUICE протестировал свой спектрометр, предназначенный для исследования лун Юпитера, а также прибор для субмиллиметровых волн, которые помогут обнаружить признаки обитаемости.

"Очевидно, что результаты анализа не были удивительными, но было бы крайне тревожно узнать, что Земля непригодна для жизни. Тестовый запуск инструментов аппарата показал, что они смогут успешно исследования Юпитер и его спутники, которые могут быть потенциально обитаемыми", — говорит сотрудник проекта ЕКА JUICE Оливье Витасс.

Когда аппарат JUICE доберется до Юпитера, он сделает тот же анализ для ледяных спутников. Поэтому проверка приборов на Земле – единственном обитаемом месте в Солнечной системе, является лучшей проверкой работоспособности миссии.

Кроме этого, во время своего пролета мимо Земли, аппарат также собрал данным об атмосфере нашей планеты, проверив уровни кислорода, озона и углекислого газа. Ученые хотят изучить концентрации земного кислорода, как показатель для сравнения с химическим составом атмосфер спутников Юпитера. Тогда исследователи смогут узнать, достаточно ли там кислорода, чтобы поддерживать земную жизнь.

Напомним, ученые раскрыли давнюю загадку Ио – спутника Юпитера, покрытого самым большим количеством вулканов. Поверхность спутника выглядит относительно молодой по космическим меркам, но оказалось, что это не так.