Солнце может поглотить черная дыра — и еще 8 минут никто об этом не узнает

Ученые рассказали, какой может быть участь Земли и всей Солнечной системы, если нашу звезду проглотит пролетающая мимо черная дыра.

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Представьте себе, что на пути столкновения с Солнцем оказалась черная дыра. Вам ничего не остается, кроме как наблюдать за разрушением Солнечной системы. Как именно будет происходить это эпическое столкновение? Как вообще черная дыра может оказаться на пути Солнца? И каково будет наблюдать за этим всем с Земли?

По большому счету черная дыра мало чем отличается от любого другого космического объекта, который обладает массой. За исключением того, что черные дыры плотные, очень и очень плотные. Вся материя черной дыры сжимается в бесконечно малую точку в самом центре, называемую сингулярностью. Известно, что большинство черных дыр являются остатками массивных звезд. Как и эти звезды, черные дыры могут похвастаться очень сильным гравитационным притяжением.

Блуждающие черные дыры

Чем больше материи запаковано и сжато в сингулярности, тем больше будет гравитация черной дыры. По словам ученых, только в наблюдаемой нами Вселенной может находиться до 40 квинтиллионов черных дыр. Многие из сверхмассивных черных дыр располагаются в центрах галактик, среди которых и наш с вами Млечный Путь, в центре которого находится черная дыра Стрелец А*. Но не всегда черные дыры сидят неподвижно на одном и том же месте. Иногда черные дыры блуждают по космосу.

Такое может происходить в результате какого-то масштабного события, например, столкновение галактик, тогда черные дыры могут отправиться в путешествие по космосу. Только в Млечном Пути может находиться до 12 таких изгоев. Не исключено, что одна из таких блуждающих черных дыр направляется прямо сейчас к Солнцу.

В Млечном Пути может быть до 12 блуждающих черных дыр Фото: NASA

По дорогу к Солнцу, первое к чему бы прикоснулась черная дыра, было бы облако Оорта. Речь идет об области с ледяными объектами, которые окружают Солнечную систему и находятся на расстоянии около 2 световых лет от Земли. При близком проходе черной дыры ледяные объекты облака Оорта будут выброшены со своих орбит.

Но никто на Земле не сможет увидеть черную дыру воочию, пока она не доберется до ледяных гигантов: Нептуна и Урана. В мощный телескоп была бы видна картина, как черная дыра пожирает газы этих планет.

Весь газ и пыль, украденные у Нептуна и Урана, образовали бы вокруг черной дыры область, которая называется аккреционным диском. По сути это перегретое скопление газа и пыли, которые вращаются вокруг черной дыры и делают ее видимой.

Далее люди станут свидетелями того, как черная дыра разделывается с Юпитером и Сатурном. Невооруженным глазом можно будет увидеть, как эти два гиганта исчезают один за одним с ночного неба.

За ними последуют такие скалистые планеты, как Марс, Венера и Меркурий. Если Земля сможет избежать такого же конца, тогда люди увидят, как черная дыра разрушит Солнце.

Смерть Солнца не будет быстрой

Многие могут подумать, что черная дыра проглотит нашу звезду одним большим глотком, но это не так. Вместо этого сильное притяжение монстра из глубин космоса начнет вытягивать материю из Солнца. Подобно тому, как вытягивают нить из клубка пряжи. Огромные порции газа были бы оторваны от звезды, которые вначале бы вращались в аккреционном диске с пылью и газом от других планет. Такое разрывание Солнца на части продолжалось бы до тех пор, пока звезда полностью не исчезла бы.

От нашей звезды остался бы только небольшое газовое облако. Только самый конец хвоста этого газового облака смог бы избежать участи быть втянутым в черную дыру.

Солнце начнет понемногу засасывать в черную дыру Фото: Brian Christensen/Stocktrek Images

В процессе поглощения Солнца черной дырой будет выброшено смертоносное количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Большая его часть будет направлена в сторону Земли.

Человечество узнало бы о том, что Солнце полностью исчезло только через 8 минут — именно столько времени нужно, чтобы свет смог достичь Земли. Но даже в этом случае, источник света в остатках Солнечной системы все же будет, так как сама черная дыра станет чрезвычайно яркой. Возможно, ее свет будет в триллионы раз ярче Солнца. Когда Солнце будет поглощено, стабильность того, что осталось от нашей Солнечной системы, будет полностью разрушена.

Придется устанавливать совершенно новый гравитационный баланс. Помимо смертоносной радиации, обрушивающейся на Землю, на планету будут давить и тянуть экстремальные приливные силы. Это вызовет мощные землетрясения, извержения вулканов и цунами.

В конце концов Земля расколется на части. А в лучшем случае будет просто выброшена из руин Солнечной системы.