Марс затрясет мелкой дрожью: ученые выяснили, как увидеть черную дыру в Солнечной системе

Исследователи говорят, что раз в десятилетие через нашу Солнечную систему пролетает маленькая черная дыра.

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Ученые предполагают, что один раз в десятилетие маленькие черные дыры пролетают через Солнечную систему. Такие полеты можно заметить по колебанию орбиты Марса, пишет ScienceAlert.

Первичные черные дыры (ПЧД) являются гипотетическими объектами, которые как предполагается, появились в первую секунду после Большого взрыва. Они родились из плотных очагов ионизированной материи. За последние 13,8 млрд лет они рассеялись по всему космосу.

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Некоторые ученые даже предполагают, что именно такие крошечные черные дыры и являются той самой загадочной темной материей.

Теперь же группа физиков из США подсчитала, как часто такие ПЧД могут пролетать через Солнечную систему, основываясь на предполагаемом распределении темной материи в заданной области пространства. Исследователи выяснили, что ПЧД с массой астероида, но упакованного в один атом, должна пролетать через Солнечную систему примерной один раз в десять лет.

Астрономы не смогут наблюдать за такой первичной черной дырой напрямую, но она обязательно оставить после себя след. Расчеты команды показали, что если первичная черная дыра пролетит мимо Марса на расстоянии около 450 млн км, то это вызовет заметное колебание орбиты Красной планеты.

Такое смещение будет колебаться в пределах всего 1 метра за 10 лет, но и этого будет достаточно, чтобы датчики зафиксировали изменения. Дело в том, что Марс одна из наиболее наблюдаемых планет Солнечной системы, и мы можем измерить расстояние от Марса до Земли с точностью до 10 см.

Необычное исследование началось с гипотетического вопроса: что будет, если ПЧД пролетит мимо человека? Автор исследования из Массачусетского технологического института (MIT) Тунг Тран подчитал, что если бы такая черная дыра пролетела в метре от человека, то его бы отбросило на 6 метров за 1 секунду.

Конечно, такое сценарий является гипотетическим и маловероятным, но он заставил команду задуматься о том, как пролетающая ПЧД может повлиять на планеты и луны.

"Мы экстраполировали данные на Землю и Луну, но полученные результаты были не очень ясными. В нашей части Солнечной системы есть много других динамических процессов, которые заставляли бы такие колебания затухать", — отмечает ученый.

Потому исследователи смоделировали эффекты пролета ПЧД мимо Меркурия, Венеры и Марса. Последний дал самый четкий сигнал, в основном потому, что это очень тщательно отслеживаемая планета.

Но если ПЧД имеет массу всего одного астероида, не будет ли каждый пролетающий мимо камень оказывать такое же влияние на планету? Ответ — да, в некотором роде. Но эффект будет выглядеть иначе.

Дело в том, что астероиды движутся относительно медленно, притягиваясь к тому же диску вокруг Солнца, что и другие космические объекты. Такое взаимодействие происходит в более длительных временных масштабах. В свою очередь ПЧД проносятся через Солнечную систему со скоростью до 200 км/с. Такое молниеносное взаимодействие будет определенно выделяться среди остальных.

Напомним, во Вселенной существуют черные дыры, которые похоже, не могут умереть. Астрономы пытаются разгадать загадку первичных черных дыр, которые не попались еще ни на один детектор.