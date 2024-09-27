Возраст не помеха. Киты лучше всего выполняют стойку на голове и акробатические трюки в старости

Новое исследование показывает, что стойки на голове для добычи пищи чаще всего используются старыми китами с более длинными телами.

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В этом году киты не переставали удивлять ученых: присоединились к списку животных, создающих и использующих инструменты для охоты, едва не проглотили растерянного тюленя и даже прыгали на лодки людей. Теперь ученые обнаружили нечто любопытное и в акробатике китов, пишет IFLScience.

В течение 7 лет ученые наблюдали за серыми китами (Eschrichtius robustus) у побережья Орегона (США). Используя кадры с беспилотников, они смогли изучить какие тактики добычи пищи использовали киты и обнаружили удивительные изменения их поведения по мере того, как животные становились старше, а их тела — больше.

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Результаты показывают, что такие стратегии добычи пищи, как плавание вперед и боком, чаще использовались молодыми и мелкими китами. В то же время более крупные и старые киты с большей вероятности выполняли стойки на голове и опускали рты на морское дно. Фактически, стояние на голове было наиболее часто наблюдаемым поведением во время поиска пищи и наблюдалось в 56,4% из 160 наблюдений.

По словам руководителя исследования из Лаборатории геопространственной экологии морской мегафауны Института морских млекопитающих Клары Берд, результаты их с коллегами работы показывают, что такие акробатические трюки как стойки на голове требуют силы и координации. Например, ученые заметили, что киты часто гребут также, как синхронные пловцы, когда стоят на голове — ученые считают, что такое поведение, вероятно, усваивается или лишь по мере взросления.

Отметим, что эта популяция китов находится под наблюдением ученых с 2015 года и насчитывает около 200 особей. Эти серые киты не путешествуют в Арктику, а остаются субпопуляцией, питающейся летом вдоль побережья Орегона, Вашингтона, верхней части Калифорнии и даже Канады. Ученые отмечают, что эта прибрежная среда обитания относительно неглубокая, а потому киты вынуждены использовать ряд приемов кормления, чтобы поймать добычу.

Однако акробатика китов связана не только с возрастом и размером тела китов, но также зависит и от добычи, за которой они охотятся. Наблюдения показали, что при питании креветками-мизидами киты с большей вероятностью делают стойку на голове — это обусловлено тем, что креветки собираются на рифах.

В целом ученые обнаружили, что по мере того, как киты стареют и растут, они гораздо чаще прибегают к стойке на голове в качестве метода добычи пищи. Кроме того, такое поведение становится более частым с увеличением глубины воды и нахождением в среде обитания рифов.

Тактика бокового плавания также увеличивается с увеличением длины тела, но было обнаружено, что она больше всего используется в каменистой среде обитания. Это позволяет предположить, что старые и длинные киты используют ее для доступа к добыче в этих мелководных районах, поскольку стойки на голове могут быть невозможны из-за недостаточной глубины воды.

Авторы исследования отмечают, что киты также используют тактику, известную как пузырьковый взрыв. Это один большой выдох, который заставляет пузырьки подниматься на поверхность воды по кругу. Раньше считалось, что это делается для сбора добычи или помощи в ее захвате, но исследователи узнали, что пузырьковый взрыв на самом деле помогает китам сохранять плавучесть на мелководье.

Результаты также указывают на то, что более длинные и плавучие киты чаще выпускали пузырьки, стоя на голове, а погружения стоя на го и плавание на боку были более продолжительными, когда киты выпускали пузырьки. Это связано с тем, что у более крупных и длинных китов легкие больше, поэтому они удерживают больше воздуха, что делает их более плавучими.

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