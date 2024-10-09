Земля нуждается в реанимации: "Жизненные показатели" планеты достигли критической точки за всю историю

Исследователи проанализировали результаты и пришли к выводу, что люди находятся "на грани необратимой катастрофы".

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Десятилетиями ученые пугали климатическим кризисом и его необратимыми последствиями для планеты. Сегодня мир уже столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров, а ураганы и наводнения стали куда более экстремальными. Но, похоже, это не самое худшее, что нас ждет, пишет Futurism.

В новом исследовании ученые измерили "жизненные показатели" Земли и вынесли свой вердикт: прогноз неутешительный. Международная группа исследователей обнаружила, что из 35 планетарных жизненно важных показателей, которые отслеживаются ежегодно, 25 уже находятся на худшем из возможных уровней из-за воздействия на окружающую среду. Более того, это наихудшие результаты за всю историю наблюдений и ученые считают, что человечество находится "на грани необратимой климатической катастрофы".

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Если оставить все эти изменения без внимания, результатом в конце концов станет дестабилизация человеческой и нечеловеческой жизни, в худшем сценарии нас ждет общественный коллапс. Авторы исследования считают, что основными движущими силами климатического кризиса сегодня являются:

антропогенные выбросы углекислого газа;

выбросы других парниковых газов.

Большинство этих выбросов на самом деле связаны со сжиганием ископаемого топлива — около 90%, а остаток приходится на антропогенное разрушение земель — по большей части это касается вырубки лесов. В результате авторы исследования пришли к выводу, что планета уже находится в эпицентре "глобальной чрезвычайной ситуации".

Авторы отчета также утверждают, что многие из жизненно важных признаков планеты начинают звучать "патологически". Например, температура поверхности океанов Земли достигла рекордных значений, как и их кислотность; средний уровень мирового океана также находится на рекордно высоком уровне. Более того, в июле 2024 года ученые зафиксировали три наиболее жарких дня за всю историю наблюдений, а выбросы ископаемого топлива выше, чем когда-либо — в 2023 году они увеличились на 1,5% в сравнении с предыдущим годом. Ученые также считают, что это не предел и в ближайшие годы на планете будет зафиксировано еще больше экстремальных погодных явлений.

В то же время население планеты увеличивается со скоростью около 200 000 человек в день. Авторы отчета также обнаружили, что огромными темпами увеличивается и поголовье рогатого скота, овец и коз, производящих значительное количество выбросов парниковых газов — на 170 000 в день.

По словам ведущего автора отчета, профессора экологии в Университете штата Орегон Уильяма Риппла, сегодня человечество уже находится в эпицентре резкого изменения климата, которое ставит под угрозу жизнь на Земле. Одним из самых мрачных предзнаменований является то, что ученые все чаще сталкиваются с возможностью общественного коллапса, поскольку в отчете говорится о том, что на эту тему публикуется больше научных статей, чем когда-либо, связанных с изменением климата.

Более того, даже если нам удастся избежать глобального коллапса, изменение климата, вероятно, запустит глобальную миграцию — сотни миллионов людей будут вынуждены переместиться. Предыдущие прогнозы уже показали, что уже к концу столетия около трети людей во всем мире может оказаться за пределами человеческой климатической ниши.

Ранее Фокус писал о том, что климатическая катастрофа может произойти в любое время.