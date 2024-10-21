На Земле 99 млн лет назад ночи не были такими уж темными: что освещало тропы динозаврам (фото)

Исследователи сделали интересное открытие в куске янтаря из Мьянмы.

Related video

Светлячки относятся к самой большой группе биолюминесцентных жуков, которых насчитывается около 2500 видов по всему миру, пишет ScienceAlert.

Ученые знают, что светящиеся брюшки жуков служат сразу нескольким целям, но до сих пор не совсем понимаю эволюцию этой удивительной особенности.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Группа под руководством палеонтолога Чэньяна Цая из Китайской академии наук нашла древнего светлячка, который отлично сохранился в янтаре. Исследователи полагают, что обнаруженный образец может пролить свет на эволюцию светлячков на планете.

Древний светлячок в янтаре из Мьянмы Фото: Proc R Soc Lond B Biol Sci, 2024

Как показало исследования, около 99 млн лет назад жуки уже освещали сумерки, что говорит о том, что биолюминесценция была хорошо развита к мезозою.

Это уже второй мезозойский светлячок, который был найден в янтаре Мьянмы. Но последняя находка оказалась уникальной – строение последнего светлячка отличалось от ранее найденных. По словам ученых, это говорит о том, что 99 млн лет назад биолюминесценция уже была хорошо развита и разнообразна.

Усики древнего светлячка Фото: Proc R Soc Lond B Biol Sci, 2024

Светлячкам биолюминесценция необходима для привлечения пары, а также для отпугивания хищников, для которых токсины люцибуфагина могут быть смертельно опасными. Правда, некоторые исследования показывают, что биолюминесценция появилась у светлячков раньше, чем начал вырабатываться люцибуфагин. Этот факт до сих пор сбивает с толку исследователей.

Команда ученых обнаружила своего светлячка в янтаре штата Качин на севере Мьянмы, именно там также были найдены светящиеся насекомые из мезозоя.

Кусок янтаря, в котором навечно застыл светлячок, оказался очень прозрачным, что позволило детально изучить жука. Ученые смогли выяснить, что им попалась самка, которая принадлежит к крупному семейству Luciolinae.

Но у найденного жука есть некоторые отличия, к примеру, его усики густо покрыты волосовидными придатками, которые называются щетинками. Такая особенность не встречается у современных светлячков, но широко распространена среди других насекомых. Такие усики связаны с обонянием насекомых, они помогают распознавать им половые феромоны.

Самцы светлячков часто имеют более странные усики, чем самки их вида, поэтому обнаружение самца этого же вида поможет лучше понять эти особенности.

Напомним, как светлячки получили свое удивительное строение тела. Исследователи рассказали, почему у светлячков в темное время суток светятся пятые точки, и как они используют эту особенность.