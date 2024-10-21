Просто сбрасывали тела: ученые раскрывают мрачные тайны катакомб в Париже

Исследователи надеются узнать, при каких обстоятельствах люди уходили из жизни и как развивались болезни на протяжении 1000 лет.

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Тайны парижских катакомб наконец-то будут раскрыты. Ученые и археологи хотят выяснить, сколько людей похоронено в лабиринте туннелей, составляющих Les Catacombes , что их убило и как на протяжении столетий развивались болезни, которые могли привести к их гибели. В ходе первого научного исследования этого места группа археологов, антропологов, биологов и врачей изучает некоторые из скелетов примерно 5–6 миллионов человек, чьи кости были сброшены в карьеры в конце XVIII — начале XIX века. Об этом пишет The Guardian.

Ученые в катакомбах Парижа

"Как это ни удивительно, но никогда не проводилось серьезного научного исследования катакомб", — сказал Филипп Шарлье, возглавляющий проект.

Он говорит, что в мире есть и другие оссуарии, но этот, вероятно, самый большой, поэтому он уникален. И это идеальное место для проведения антропологического и палеоантропологического исследования.

Знак у входа в Les Catacombes, 300-километровую сеть туннелей на глубине 20 метров под землей, предупреждает 550 000 посетителей этого места в год заглавными буквами: "Стой! Это Империя Смерти".

Вход в катакомбы Парижа Фото: Facebook Les Catacombes de Paris

Во второй половине XVIII века городские власти решили эксгумировать тела, захороненные на кладбище Les Innocents (Кладбище Невинных) недалеко от нынешнего района Les Halles в центре Парижа, а также на других переполненных городских кладбищах, якобы из-за угрозы эпидемии.

"История гласит, что люди пили, ели или танцевали в подвальном таверне или кабаре, когда стена рушилась, и на них падали разлагающиеся тела. Только представьте себе эту сцену. Именно тогда власти поняли, что парижские кладбища больше не могут вмещать столько мертвецов. Они решили, что миазмы опасны для общественного здоровья, поэтому была создана комиссия, чтобы решить проблему", — сказал Шарлье.

Парижские катакомбы Фото: Facebook Les Catacombes de Paris Парижские катакомбы Фото: Facebook Les Catacombes de Paris

Ученые считают, что в Париже существовала реальная финансовая и экономическая заинтересованность в возврате земли в собственность.

В 1788 году под покровом ночи началась операция по извлечению миллионов захороненных тел. Их выкапывали и грузили на повозки, запряженные волами, которые громыхали по городу в сопровождении священника в тогдашние пригороды.

"Их просто сбросили в заброшенные шахты карьера, которые служили для добычи камня, использовавшегося для строительства Парижа, и оставили сваленными там, где они упали", — сказал Шарлье.

В 1810 году генеральный инспектор каменоломен, дворянин Луи-Этьен Эрикар де Тюри, решил, что следует проявить уважение к умершим, и разместил черепа и длинные кости — бедренную, большую берцовую, плечевую — в виде декоративных стен, известных как "гааги".

"Он превратил его в место, которое могли посещать не только туристы, но и как своего рода философский кабинет с выгравированными надписями", — сказал Шарлье.

Но за тщательно выстроенными костяными фасадами в беспорядке лежат оставшиеся кости.

Ученые в катакомбах Парижа Фото: Facebook Les Catacombes de Paris

Сегодня в другом участке лабиринта туннелей каменщики, нанятые Управлением катакомб Парижа , которое управляет объектом культурного наследия, ремонтируют часть костяной стены, обрушившуюся из-за подземных вод.

После того, как в 2022 году рухнула одна из костяных стен, команде Шарлье из Версальского университета и Сен-Кантен-ан-Ивелин была предоставлена ​​возможность изучить это место.

Помимо изучения ампутаций, трепанаций, вскрытий и бальзамирования, которым подверглись умершие, исследование включает в себя то, что ученые называют палеопатологией, чтобы определить, какими заболеваниями и паразитарными инфекциями они страдали, а также отравлениями тяжелыми металлами, включая свинец, ртуть, мышьяк и сурьму.

Шарлье говорит, что болезни, которые оставляют следы на костях человека, включая рахит, сифилис и проказу, легче идентифицировать, но извлечение ДНК из зубов позволяет им точно определить возбудителей инфекций, таких как чума, которая убивает слишком быстро, чтобы оставить след.

"Мы также можем увидеть, например, является ли сифилис, убивший кого-то в XVI веке, тем же самым сифилисом, что и современный сифилис, или же возбудитель заболевания претерпел микроэволюцию", — добавил он.

До сих пор команда Шарлье сканировала кости и отбирала образцы. Он говорит, что радиоуглеродное датирование, которое им еще предстоит провести, позволит им установить возраст костей, а простой подсчет должен дать более точную оценку количества тел в катакомбах. Он ожидает, что эта цифра превысит 6 миллионов.

Проекту уже третий год, и команда представит первые предварительные результаты до конца года. Шарлье предсказывает, что работа переживет его карьеру.

"Задача колоссальная. Это работа без конца. Я думаю, дети-студенты моих учеников продолжат это, и это хорошо", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал о самых жутких местах в мире. Катакомбы Парижа тоже вошли в список, как "Остров смерти" в Италии и заброшенный госпиталь в Германии.