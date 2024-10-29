Сибирь взрывается изнутри: ученые наконец-то смогли объяснить появление загадочных кратеров (фото)

Исследователи впервые заметили дыры в вечной мерзлоте в 2014 году, но им потребовалось десятилетие, чтобы понять в чем тут дело.

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Загадочные кратеры, появляющиеся в Сибири, впервые были замечены учеными в 2014 году, когда они столкнулись с дырой на полуострове Ямал в Сибири. Диаметр дыры составлял около 30 метров, а глубина достигала более 50 метров, но никто не знал, как и почему она образовалась, пишет Science Alert.

Исследователи заметили, что кратер был окружен выбросами, что намекало на его взрывное происхождение, но точных данных у ученых не было. С тех пор прошло 10 лет и за это время на поверхности полуостровов Ямал и Гыдан появилось еще множество подобных дыр и, к счастью для нас, ученые смогли пролить свет на их происхождение.

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По словам инженера-химика Аны Моргадо из Кембриджского университета, огромное количество выделяемого кратерами метана, вероятно, может оказать большое влияние на глобальное потепление планеты. Исследователи отмечают, что существуют очень специфические условия, которые позволяют этому явлению произойти — виной тому узкоспециализированное геологическое пространство.

Международная команда исследователей из Испании и Великобритании обнаружила, что это не простой случай, когда газ из тающей вечной мерзлоты расширяется и пузырится из-за более высоких температур. Простыми словами, это то же происходит, но этого не достаточно для образования столько больших дыр и мощных взрывов.

По словам геофизика Хулиана Картрайта из Испанского национального исследовательского совета, существует лишь два способа, чтобы спровоцировать такой взрыв:

химическая реакция, вызывающая взрыв;

либо физический источник.

Исследователи не обнаружили каких-либо огней или продуктов сгорания, что указывало бы на химическую реакцию, а потому пришли к выводу, что был какой-то физический источник. Авторы исследования пришли к выводу, что дело, вероятно, в осмосе — тенденции жидкости двигаться таким образом, чтобы уравнять концентрации растворенных в ней веществ.

Графическое изображение того, как потепление дестабилизирует слои и провоцирует взрывы Фото: Madeline Reinsel

Простыми словами, по мере нагревания вечной мерзлоты, поверхностный слой почвы, бурлящий всеми процессами жизни, оттаивает и расширяется вниз, при этом свежая талая вода просачивается сквозь вечную мерзлоту. Как правило, такое колебание неглубокое, однако из-за изменения климата оно, вероятно, проникает глубже в землю.

В данном случае, по словам команды, колебание достигает слоя соленой воды, известного как криопэг, который обычно избегает замерзания из-за своей солености и давления сверху. Обычно этот слой соленой воды осторожно размещается над слоем гидратов метана, поддерживаемым высоким давлением и низкой температурой, создаваемыми криопэгом.

Однако, когда талая вода устремляется внутрь, криопэг с низким давлением и высоким содержанием соли не только поглощает ее, когда она стекает с поверхности, но и действует как своего рода насос посредством осмоса. По мере того как этот подземный вал растет, давление образует трещины в вечной мерзлоте наверху.

Теперь, когда стабильное убежище гидратов метана разорвано, они высвобождаются в виде газа, извергающегося в физическом взрыве. Ранее ученые полагали, что подобные трещины в почве возникают в течение тысячелетий, но новые данные указывают на то, что осмотические силы могут существенно ускорить процесс — в результате все может произойти за десятилетия.

Ранее Фокус писал о том, что арктические "зомби-вирусы" в Сибири могут спровоцировать новую мировую пандемию.