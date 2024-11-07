В этом есть смысл. Наука утверждает, что суеверия действительно работают, но не так, как мы думаем

Ученые объяснили, почему некоторые люди все еще суеверны и как это на самом деле влияет на их повседневную жизнь.

Множество людей на планете до сих пор избегают проходить под лестницей, перепрыгивают трещины, чтобы не наступить на них, и надевают счастливый свитер перед особенно важной встречей — эти люди суеверны. На самом деле в этом нет ничего постыдного и множество людей на планете тысячелетиями придерживались суеверий — науке известны свидетельства суеверного поведения, датируемые 4 веком до нашей эры, пишет Popular Science.

Веками философы насмехались над суеверными людьми, изображая их глупыми и иррациональными. Это мнение сохранилось и в наши дни: суеверия не являются научными или рациональными, а также не имеют никакого отношения к исходу событий. Но множество людей по всему земному шару продолжают обходить лестницы и перепрыгивать трещины. Почему?

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Психологи сходятся во мнении, что суеверия во многом связаны с чувством контроля. Людям свойственно хотеть избежать худших результатов и достичь максимально возможных лучших. Наука также показывает, что в ситуациях, когда результат предопределен, людям на самом деле не свойственно быть суеверными. Но в ситуациях, когда случай играет большую роль, человеку свойственно прибегнуть к суеверию.

Но есть ли этому научное объяснение? Группа ученых из Германии провела эксперимент, чтобы проверить влияние суеверий на удачу. Они разработали эксперимент, чтобы увидеть, как суеверия влияют на результаты участников в серии заданий, включая то, насколько хорошо участники будут выполнять два теста на время:

игру на сопоставление;

игру в слова (составить как можно больше слов из восьми букв).

Перед началом эксперимента каждому участнику позвонили и попросили принести личный талисман на удачу. Затем, перед началом каждого теста, у примерно половины из них отбирали талисманы. Результаты показывают, что те, кому разрешили оставить талисманы, чувствовали себя увереннее. Любопытно, что они также лучше справились с тестами — это повышает вероятность того, что суеверия могут заставить человека больше верить в свои таланты и способности. Простыми словами, суеверия, похоже, действительно могут быть выгодными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали привычки и взгляды, помогающие повысить удачу.