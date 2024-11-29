В чреве Земли нашли пробоину: ученые считают, что ядро планеты может "протекать" железом

В недрах Земли находится гигантский твердый шар металла, который окружен свистящим слоем жидкого железа и никеля, и они не всегда могут удержаться на месте.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и она вовсе не является статичной. Стоит погрузиться в недра планеты и мы увидим динамичный мир, где металлы протекают, вода просачивается, а внутренности бурлят, пишет IFLScience.

Известно, что в самом центре Земли находится гигантский твердый шар металла, окруженный свистящим слоем жидкого железа и никеля, составляющих две самые внутренние стадии геологических слоев Земли. Увы, эти раскаленные металлы далеко не всегда могут оставаться на месте.

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Предыдущее исследование, проведенное в 2020 году, предположило, что изотопы железа могут мигрировать в каменистую мантию — следующий геологический слой Земли, который начинается примерно на глубине 2900 километров под поверхностью планеты.

Основная проблема исследования недр планеты заключается в том, что образцы глубокой мантии Земли чрезвычайно сложно получить из-за невероятной глубины. Поэтому вместо этого ученые пришли к своим выводам, проведя эксперименты и геодинамическое моделирование. Результаты указывают на то, что жидкие сплавы железа реагируют при чрезвычайно высоких температурах около 2000°C и сильном давлении, схожих с недрами планеты.

Результаты показали, как изотопы железа мигрируют на основе температурных градиентов, причем более тяжелые изотопы мигрируют в более холодные регионы. Авторы исследования полагают, что этот эффект, вероятно, приводит к тому, что металлический материал ядра проникает в части самой нижней мантии.

По словам ведущего автора исследования, профессора геологии Калифорнийского университета в Дэвисе и профессора петрологии земной системы в Университете Орхуса в Дании Чарльза Лешера, если результаты подтвердятся, это указывает на то, что железо из ядра Земли просачивалось в мантию в течение миллиардов лет.

К слову, это далеко не единственная удивительно динамичная часть недр Земли. Ученые полагают, что другие материалы направляются с поверхности в нижние глубины, перемещаясь из ядра наружу. В то же время некоторые ученые считают, что вода с поверхности планеты, вероятно, вытесняется в скалистую мантию из-за сдвигов тектонических плит.

Например, исследование 2014 года показало, что переходная зона мантии, глубиной около 410-660 километров, содержит плотный слой, который плотен в рингвудите. Известно, что яркий синий минерал содержит воду, но не в форме жидкости, газа или твердого вещества, а в молекулярной форме в кристаллической структуре.

Исследователи обнаружили, что рингвудит действительно указывает на присутствие большого количества воды в недрах планеты. Подсчеты ученых указывают на то, что всего 1% породы в переходной зоне мантии составляет вода, что почти втрое больше, чем вода, составляющая Мировой океан.

Ранее Фокус писал о том, что люди изуродовали Землю изнутри: глубокие недра планеты изменились навсегда.