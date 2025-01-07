По пути саблезубого тигра: ученые спасли вид, находящийся в шаге от вымирания (фото)

В двух популяциях, которые не взаимодействовали, оставалось менее 100 особей, но теперь ситуация наладилась.

Related video

Иберийская рысь с длиной тела менее 100 см и высотой 45 см — редкое зрелище. В самой низкой точке в двух популяциях, которые не взаимодействовали между собой в Испании и Португалии, оставалось менее 100 особей и лишь 25 из них были самками репродуктивного возраста. В результате вид оказался на грани исчезновения, пишет BBC.

По словам руководителя программы воспроизводства в Испании и Португалии Родриго Серра, еще 20 лет назад иберийская рысь находилась в невероятно плачевном состоянии: единственным видом кошачьих, которому угрожала такая опасность, тысячи лет назад был саблезубый тигр.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Простыми словами, иберийская рысь была в шаге от вымирания. Сокращение популяции частично связывали с тем, что все больше земель использовалось для сельского хозяйства. Однако свою лепту также внес рост числа смертельных случаев на дорогах и борьба за еду. Дело в том, что основной добычей рысей являются дикие кролики, а их численность в результате двух пандемий сократилась на 95%.

В клинике в Силвеше заботятся о том, чтобы рыси были готовы к жизни в дикой природе Фото: CNRLI

К 2005 году в Португалии попросту не осталось рысей, однако для Испании этот год стал успешным, так как в неволе родился первый помет. Потребовалось еще три года, чтобы Португалия приняла решение о национальном плане действий по сохранению вида. Это привело к тому, что в Силвеше, Алгарви, был построен Национальный центр разведения иберийских рысей.

Работа центра была сосредоточена на двух направлениях:

подготовка к жизни в дикой природе;

спаривание для размножения.

По словам Серра, когда они с коллегами замечают, что выводок становится более уверенным, они заходят и преследуют их, создавая много шума, чтобы испугать животных. Таким образом исследователи обучают рысей не приближаться к людям в дикой природе. Ученые также используют специальную систему туннелей в центре, чтобы кормить животных и свести к минимуму взаимодействие с человеком. Когда приходит время, животных выпускают в дикую природу.

Авторы проекта отмечают, что именно генетика определяет, где именно окажутся рыси. Это необходимо для того, чтобы снизить риски инбридинга и болезней. Даже если рысь родилась в Португалии, ее могут привезти в Испанию.

За рысями следят с помощью фотоловушек и приложений для отслеживания Фото: CNRLI

По словам Педро Сарменто, который отвечает за реинтродукцию рыси в Португалии и изучает вид уже более 30 лет, программа разведения и возвращения животных в дикую природу были восприняты как успех. Однако ученые предупреждают, что по мере роста популяции могут возникнуть и проблемы.

Дело в том, что рысей часто выпускают на частные земли в Португалии, а потому организаторам программы изначально необходимо договориться с владельцами. По словам Сарменто, за время программы также были зафиксированы некоторые нападения на курятники, но, к счастью, их было немного.

С момента, когда Испания решила сосредоточить усилия на спасении вида, прошло почти три десятилетия и теперь ученые считают, что иберийская рысь больше не находится на грани исчезновения. Более того, исследователи надеются, что уже через 10 лет вид достигнет благоприятного статуса — чтобы это произошло, численность особей в дикой природе должна достигнуть 5000 — 6000 особей.

Ранее Фокус писал о том, что невозмутимая канадская рысь устроила фотосессию с камерой-ловушкой.