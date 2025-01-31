Большинство людей не пользовались этими мышцами 25 млн лет: но некоторые все еще могут

Исследование показывает, что примерно 10-20% людей по всему миру способны управлять мышцами, которые игнорируются другими.

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Не секрет, что у наших далеких предков было несколько частей тела, которые впоследствии эволюции стали довольно бесполезными. Среди них зубы мудрости, хвосты, присутствующие на шестой неделе беременности, и ушные мышцы. Именно эти мышцы помогли нашим предкам изменить форму ушной раковины — это произошло миллионы лет назад и помогло людям лучше слышать. Однако около 10-20% людей по всему миру все еще могут управлять этими мышцами, шевеля ушами, пишет Popular Science.

Теперь ученые считают, что эти рудиментарные ушные мышцы на самом деле могут использоваться чаще, чем считалось ранее. В новом исследовании ученые предположили, что ушные мышцы активируются, когда люди пытаются слушать конкурирующие звуки. Отметим, ранее считалось, что они активируются лишь во время шевеления ушами.

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По словам соавтора исследования, нейробиолога из Саарского университета в Германии Андреаса Шреера, существуют три крупные мышцы, соединяющие ушную раковину с черепом и кожей головы — они играют важную роль в процессе шевеления ушами. Ученые также обнаружили, что эти мышцы, особенно верхняя ушная мышца, проявляют повышенную активность во время напряженных задач на слушание. Простыми словами, мышцы задействованы не просто как рефлекс, но потенциально также играют роль в механизме усиления внимания, особенно в сложных слуховых условиях.

В новом исследовании ученые использовали технику, известную как электромиография. Это позволило определить, насколько сильно человек слушает, не спрашивая реципиентов об этом. Отметим, что техника, использованная учеными, измеряет электрическую активность в мышце и может помочь точно определить активность в ушных мышцах, которая уже связана с внимательным слушанием. Результаты показали, что самые крупные мышцы, задняя и верхняя, реагируют во время внимательного слушания. Фактически, мышцы тянут уши вверх и назад — ученые считают, они исторически участвовали в движении ушной раковины для улавливания звуков.

Шреер отмечает, чрезвычайно сложно определить причину, почему эти мышцы в конце концов стали рудиментарными, однако предполагает, что дело может быть в эволюционном давлении, заставляющем двигать ушами, прекратилось, поскольку люди стали более опытными в использовании зрительной и голосовой систем.

Далее ученые попытались выяснить, становятся ли мышцы активнее во время более сложных задач на слух. Команда изучила 20 человек без каких-либо задокументированных проблем со слухом. На первом этапе электроды поместили на ушные мышцы участников, а затем проиграли аудиокнигу и несколько отвлекающих подкастов из динамиков, расположенных перед или позади слушателей. Все 20 участников прошли 12 пятиминутных испытаний, охватывающих три разных уровня сложности.

В легком режиме подкаст был тише аудиокниги, в то время как голос говорящего был сильнее контрастирует с аудиокнигой. В среднем и сложном режимах исследователи добавляли подкаст, который звучал больше как аудиокнига, и делали отвлекающие звуки громче. Однако им пришлось сделать даже самые сложные ситуации достижимыми, потому что если участники сдавались, физиологическое усилие не регистрировалось на машинах.

Далее реципиентов попросили оценить уровень своих усилий и то, как часто они теряли то, что происходило во время прослушивания аудиокниг в каждом испытании. Отметим, что участников также опросили по материалам аудиокниг.

Результаты показали, что две ушные мышцы по-разному реагировали на различные условия. Например, задние меняли направление, а верхние — реагировали на уровень сложности задания. Для сравнения, верхние ушные мышцы реагировали на уровень сложности задания. Самооценка участниками того, насколько тяжело было слушать и как часто они теряли аудиокнигу, также увеличивалась в соответствии со сложностью задания. Точность их ответов на вопросы об аудиокниге также значительно снижалась между средним и сложным режимом.

Данные указывают на то, что активность ушных мышц может обеспечить объективную меру усилия при слушании. Однако остается неясным, действительно ли активность мышц помогает людям лучше слышать.

Авторы исследования отмечают, что движения ушей в ответ на сигналы чрезвычайно незначительны и, вероятно, не приносят никакой пользы. Но это указывает на то, что наши ушные мышцы после 25 миллионов лет рудиментарного состояния стараются изо всех сил, но это, похоже, не приносит какой-либо пользы.

Ранее Фокус писал о том, что лишнего оставила в нашем теле эволюция.