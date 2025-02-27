Пять могущественных древних цивилизаций исчезли бесследно: куда они пропали

Исследователи считают, что эти забытые цивилизации погубила одна и та же причина. Подобная угроза теперь нависла над всем человечеством.

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1. Аккадская империя

Аккадская империя простиралась вдоль рек Тигр и Евфрат от Персидского залива до современной Турции Фото: matrioshka/Shutterstock

Аккадская империя образовалась 4300 лет назад, когда Саргон Аккадский объединил под своей властью города-государства древней Месопотамии. Она простиралась вдоль рек Тигр и Евфрат от Персидского залива до современной Турции. Но уже через два столетия после основания, около 2150 года до нашей эры, империя внезапно распалась.

В последние десятилетия некоторые археологи подозревают, что аккадцы погибли от засухи. В поэме "Проклятии Аккада", которая якобы рассказывает об упадке империи, говорится, что "большие пашни не давали зерна, затопленные участки не давали рыбы, орошаемые сады не давали сиропа и вина, густые тучи не давали дождя".

Затем, в 2018 году, палеоклиматологи обнаружили новые доказательства в маловероятном месте: в пещере Гол-и-Зард на севере Ирана. Пещера находится на территории древней Аккады, и состав ее сталагмитов позволяет точно зафиксировать засушливые периоды в регионе — повышенный уровень магния указывает на пыльные периоды, один из которых идеально совпадает с падением империи.

2. Ангкор

Ворота, которые ведут в древний город Ангкор Тхом — жемчужину Кхмерской империи Фото: karinkamon/Shutterstock

Жемчужина Кхмерской империи, город Ангкор Тхом процветал на территории нынешней Камбоджи с IX по XV век до н. э. Богато украшенные, разросшиеся храмовые комплексы сегодня делают Камбоджу популярным туристическим направлением, но в период расцвета город был не менее примечателен своей сложной системой водохранилищ и каналов. Ангкор Тхом часто называют "гидравлическим городом".

Однако, как и во всей Юго-Восточной Азии, вода имеет двоякое значение: Ангкор был очень уязвим перед летними муссонами. В 2010 году исследователи климата реконструировали многовековую историю климата региона на основе древесных колец, которые являются хорошим косвенным показателем количества осадков. Они пришли к выводу, что примерно с начала XV века сезонные наводнения разрушали инфраструктуру Ангкора, которая была "подвержена риску масштабных и непоправимых разрушений".

Дальше — хуже: эти катастрофически влажные годы пришлись на десятилетия засухи. Поскольку урожайность уже страдала, а система управления водными ресурсами находилась в беспорядке, Ангкор все меньше и меньше мог поддерживать сельское хозяйство. К 1431 году Кхмерская империя была побеждена захватчиками из Сиамского королевства.

3. Майя

8 миллионов майя живут в Центральной Америке и по сей день Фото: LiveScience

Цивилизация майя возникла в 2600 году до нашей эры и просуществовала более трех тысячелетий, прежде чем рухнуть. Падение империи майя называют "одним из самых очевидных и впечатляющих примеров" политического и общественного распада. Чуть более чем за столетие, между 800 и 950 годами до н. э., майя оставили многие из своих великих городов, а их культурная деятельность остановилась.

На самом деле они не исчезли полностью — 8 миллионов из них живут в Центральной Америке и по сей день, — и ученые долгое время расходились во мнениях относительно природы краха.

Тем не менее, за последние несколько десятилетий климатологические исследования подтвердили то, что сделало эту эпоху столь бурной для майя: "мегазасуху", охватившую IX-XI века. Эти засушливые циклы, как пишет одна группа исследователей, были "самыми сильными и частыми в доисторической эпохе майя". К 950 году до н. э. великолепные пирамиды и дворцы Тикаля, Копана и других городских центров превратились в руины.

4. Норвежцы

Поселения первых викингов в Гренландии Фото: Gail Johnson/Shutterstock

В 985 году до н. э., согласно средневековым исландским сагам, первые викинги впервые приплыли в Гренландию. К несчастью для них, они выбрали нетипично теплый момент, чтобы поселиться так близко к Полярному кругу.

Они обосновались там в разгар Средневекового теплого периода, когда повышение температуры способствовало развитию сельского хозяйства. Но затем, около 1300 года, холод вернулся с местью после мощного извержения вулкана Самалас в Индонезии, которое спровоцировало Малый ледниковый период. Когда вулканическая зима добралась до Гренландии, норвежские фермеры просто не смогли достаточно быстро адаптироваться.

Такова, по крайней мере, традиционная теория; некоторые исследования указывают на другое. В 2022 году группа климатологов из Массачусетского университета в Амхерсте реконструировала климат региона на основе озерных отложений. Удивительно, но они обнаружили не падение температуры, а "устойчивую тенденцию к засухе". Они предположили, что именно эта засуха, которая привела к сокращению травы для выпаса скота, могла стать истинной причиной гибели гренландских поселенцев.

5. Пуэбло

Предки пуэбло процветали в самой неправдоподобной среде Фото: SL-Photography/Shutterstock

На протяжении почти двух тысячелетий, примерно с 300 г. до н. э. по 1300 г. н. э., предки пуэбло процветали в самой неправдоподобной среде — на юго-западе Соединенных Штатов. Располагаясь вокруг сложных комплексов из песчаника в каньоне Чако, Меса-Верде и на Рио-Гранде, они выращивали кукурузу и создали оживленную торговую сеть, которая распространилась по всей Юте, Колорадо, Нью-Мексико и Аризоне.

Но они оставили свои великие города, когда в середине XIII века климат окончательно ополчился против них. После столетий вырубки лесов и эрозии верхнего слоя почвы регион уже страдал от деградации ландшафта. Затем, наступила засуха.

Неустойчивая практика землепользования пуэбло усугубилась сокращением количества осадков, и в конце концов их поля перестали давать урожай маиса, от которого они так зависели. У них не было другого выбора, кроме как мигрировать. Многие, вероятно, погибли на месте или в пути, но у пуэбло, как и у майя, остались потомки в современном мире.