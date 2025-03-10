Смерть — не конец пути. Некоторые бактерии могут "жить" даже после смерти: как им это удается

Исследователи обнаружили, что мертвые бактерии способны растворять свои тела в качестве прощального подарка для родственников.

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Некоторые штаммы бактерий выработали способ обеспечения соседних клеток даже после своей смерти. Для этого они оставляют после смерти "пиршество питательных веществ" в качестве наследия, которое другие бактерии могут в дальнейшем использовать для выживания и роста, пишет Science Alert.

Открытие было сделано командой из Даремского университета в Великобритании. В своей работе ученые наблюдали за поведением колоний лишь одного вида микробов — Escherichia coli. Впрочем, ученые полагают, что полученные ими результаты, вероятно, применимы и к другим видам, а возможно и организмам.

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В своей работе ученые использовали комбинацию методов визуализации, статистического анализа и измерений роста бактерий. В результате ученым удалось идентифицировать фермент под названием Lon-протеаза, который разбирает белки и превращает их в более простые пептиды для использования клетками.

Отметим, что фермент Lon-протеаза ранее уже был известен способностью расщепления и регулирования белков, однако это первый случай, когда исследователи зафиксировали ее активность, продолжающуюся после смерти клетки, что подчеркивает пользу фермента не только для индивидуума, экспрессирующего его, но и для других близлежащих бактерий.

Авторы исследования отмечают, что их открытие подчеркивает неожиданную посмертную биохимию, перестраивая в целом наше понимание переработки питательных веществ. В ходе исследования команда также сконструировала бактериальные образцы без гена протеазы Lon, показав, что фермент имеет решающее значение для этого поведения после смерти. Однако бактерии без Lon-протеазы все равно могут получать пользу от произведенных питательных веществ, даже если не вносят сами ферменты.

Исследователи измерили содержание пептидов в штаммах бактерий Фото: Nature Communications

Ученые отмечают, что это пример кооперативной социальной адаптации: бактерия эволюционировала, чтобы не только помочь себе выжить, но и попытаться принести пользу своим собственным клонам после своей смерти, используя некоторые из своих естественных процессов переработки. По словам соавтора исследования, биохимика Мартина Канна из Даремского университета, эти процессы продолжаются после смерти, и они эволюционировали, чтобы делать это.

Предполагается, что эту идею в действительности можно развить еще больше: исследования зеленых водорослей и опавших листьев уже показали, что другие организмы могут проявлять схожие черты, умирая и разлагаясь определенным образом, чтобы помочь окружающей среде.

Хотя бактерии, возможно, не могут оставить после себя семейный дом или единовременную сумму денег своим ближайшим друзьям и родственникам, похоже, они все равно могут вносить вклад в сообщество бактерий, и они действительно запрограммированы на это.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы развить идею, но в конечном итоге в будущем люди, вероятно, даже смогут контролировать некоторые из этих посмертных процессов.

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