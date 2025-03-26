Химики раскрыли драгоценный секрет Земли: планета создает алмазы в воде

Команда ученых выяснила, что обычная вода в экстремальных условиях может превращаться в суперкислоту. Именно в ней и рождаются алмазы.

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Ученые выяснили, что вода может превращаться в суперкислотную жидкость при экстремальной температуре и давлении. Такие условия можно найти только в недрах Земли, а также на таких планетах, как Нептун и Уран, пишет New Scientist.

"Под действием огромного давления и температура вода проявляет одно из своих замечательных свойств – она становится очень кислотной или суперкислотой, которая может быть в миллиарды или даже триллионы рас сильнее серной кислоты", — говорит Флавио Сиро Бриджиано из Университета Сорбонны во Франции.

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Такой превращения происходит при температурах от 1727 °C до 2727 °C, а давление должно составлять от 22 до 69 гигапаскалей. К примеру, температура солнечных пятен на поверхности звезды составляет 2727 °C. В это же время давление в 50 гигапаскалей может соответствовать "размещению 100 слонов на самом кончике пальца", объясняет Бриджиано.

Команда сделала открытие с помощью компьютерного моделирования, которое показало движение атомов и химические реакции. Результаты показали, как в экстремальных условиях сверхкислотная вода может превращать молекулы углеводородов, такие как метан, в алмазоподобные структуры. Это открытие может объяснить более ранние заявления о том, что на Уране и Нептуне, похоже, идут алмазные дожди.

Суперкислотная вода также может найти практическое применение, например, вдохновить будущие лабораторные процессы для создания алмазов или даже заменить традиционные суперкислоты в промышленных процессах, таких как переработка нефти.

Описание суперкислотного превращения воды "интригует", но ученые говорят, что такой процесс может быть сложно применить на практике из-за экстремальных условий.

Следующим большим шагом будет сбор прямых экспериментальных доказательств суперкислотной химии воды. Команда ученых изучает способы сделать это в лаборатории, при более низких давлениях и температурах, что также может сделать практическое применение более осуществимым.

Напомним, физики создали алмазы всего за 150 минут. Новый метод позволяет создать искусственные алмазы намного быстрее и без огромного давления.