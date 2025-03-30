В магнитном поле Земли найдена огромная растущая аномалия: NASA наблюдает за ней (видео)

Эксперты космического агентства отслеживают странную аномалию в магнитном поле Земли — гигантскую область с более низкой магнитной интенсивностью в небе над планетой, простирающуюся между Южной Америкой и юго-западной Африкой.

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Об этом пишет Science Alert.

Это огромное явление получило название Южно-Атлантическая аномалия и интриговало ученых в течение долгих лет. Спутники и космические аппараты космического агентства особенно уязвимы к ослабленной напряженности магнитного поля внутри аномалии и вызванному этим воздействию заряженных частиц от Солнца.

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Известно, что NASA сравнивает аномалию с "вмятиной" в магнитном поле нашей планеты или своего рода "выбоиной в космосе". Обычно она не влияет на жизнь на Земле, впрочем, этого не можно сказать об орбитальных космических аппаратах, в том числе и Международной космической станции (МКС), когда они проходят непосредственно через нее.

Во время этих взаимодействий пониженная напряженность магнитного поля внутри аномалии означает, что технологические системы на борту спутников могут выйти из строя, если будут поражены высокоэнергетическими протонами, исходящими от Солнца.

По словам исследователей, эти случайные столкновения, как правило, могут вызвать только низкоуровневые сбои, однако они также несут в себе риск значительной потери данных, а возможно и постоянного повреждения ключевых компонентов.

Снижение этих опасностей в космосе, по сути, является одной из причин, почему NASA отслеживает Южно-Атлантическую аномалию. Другая причина в том, что загадка аномалии представляет собой прекрасную возможность для исследования сложного и трудно понимаемого явления.

По словам геофизика Терри Сабака из Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, магнитное поле Земли на самом деле является суперпозицией полей от многих источников тока. Основным источником сегодня считается закрученный океан расплавленного железа внутри внешнего земного ядра, расположенного в тысячах километров под нашими ногами. Именно движение этой массы генерирует электрические токи, создающие земное магнитное поле. Но, как считают ученые, эта масса, вероятно не однородна.

Предполагается, что огромный резервуар плотной породы, известный как Африканская большая провинция с низкой скоростью сдвига и расположенный на глубине 2900 километров под Африканским континентом, нарушает генерацию поля. Это, по мнению ученых, приводит к резкому эффекту ослабления, которому способствует наклон магнитной оси Земли.

Отметим, что ученые все еще многого не понимают об аномалии, в результате чего постоянно возникают новые идеи, проливающие свет на странное явление. Например, в 2016 году гелеофизик NASA Эшли Грили обнаружил, что область аномалии, по-видимому, медленно дрейфует. Эта теория была подтверждена и исследованием 2021 года.

В 2020 году ученые заметили нечто еще более любопытное: перемещение, вероятно, находится в процессе разделения на две части. Впрочем, ученые все еще не знают, что это означает для будущего аномалии. Более позднее исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что Южно-Атлантическая аномалия также оказывает влияние на полярные сияния, наблюдаемые на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что магнитное поле Земли содрогнулось: глубоко в океане появились аномалии из-за взрывов на Солнце.