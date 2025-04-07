Земля может быть захвачена злодеями из "Звездного пути": о чем предупреждают ученые

Исследователи считают, что в будущем "плохие парни из Star Trek", которые принудительно ассимилировались с помощью технологий, по-настоящему могут захватить нашу планету. Впрочем, ученые видят в этом перспективы.

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Об этом пишет Daily Star.

В "Звездном пути" (Star Trek) злодейские борги вводили своим жертвам нанозонды, а затем хирургическим путем оснащали их кибернетическими компонентами, предупреждая "Ваша культура приспособится, чтобы служить нам. Сопротивление бесполезно". Они также заимствовали технологии и знания у других видов, для своего "коллектива", чтобы достичь "совершенства".

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Теперь ученые из Университета Лафборо, Йельского университета и Массачусетского технологического института изложили свое видение будущего человечества: ученые полагают, что будущее коллективного ИИ, которое перекликается с элементами боргов, впервые появившихся на экранах в 1989 году.

Команда описала свое видение возникновения "коллективного ИИ", который позволит системам искусственного интеллекта объединять свой индивидуальный опыт и идеи. В результате ученые заметили сходство с концепцией и боргами, но настаивают — результат, вероятно, будет положительным для людей.

По словам руководителя исследования, доктора Андреа Солтоджио из Университета Лафборо, в реальной жизни система из нескольких агентов ИИ, каждый из которых способен обучаться и адаптироваться независимо, но объединенных в одну сеть постоянного обмена знаниями и навыками, может принести пользу человечеству.

Авторы исследования считают, что мгновенный обмен знаниями в коллективной сети подразделения ИИ, способных постоянно обучаться и адаптироваться к новым данным, позволят в будущем быстро реагировать на новые ситуации, проблемы и угрозы. Например, это может хорошо сработать в условиях киберезопасности: когда одно подразделение ИИ обнаружит угрозу, оно сможет быстро поделиться знаниями и инициировать коллективный ответ. К слову, это похоже на то, как наша иммунная система защищает наш организм от внешних захватчиков.

По мнению доктора Солтоджио, в дальнейшем развитие ИИ может привести к разработке роботов для быстрого реагирования на стихийные бедствия, которые будут быстро адаптироваться. Кроме того, в будущем могут быть созданы персонализированные медицинские агенты, улучшающие результаты лечения, объединяя передовые медицинские знания с информацией о пациенте.

В то же время команда признает, что существуют и риски, связанные с коллективным ИИ — например, речь идет о быстром распространении неэтичных и незаконных знаний. Но важнейшим аспектом безопасности реальных ботов будет то, что каждый из них будет поддерживать свои собственные цели и независимость от коллектива.

Доктор Солтоджио считает, что в конце концов это может привести к "демократии агентов ИИ, значительно снижающей риски доминирования искусственного интеллекта несколькими другими системами."

Их работа, финансируемая Агентством перспективных исследований в области обороны, показала, что глобальные усилия сосредоточены на обеспечении непрерывного обучения, чтобы агенты ИИ могли расширять свои знания на протяжении всего срока службы. Ученые планируют разработать универсальные протоколы и языки, позволяющие системам обмениваться знаниями. Отметим, что новая технология отличается от уже существующих крупных моделей ИИ, таких как ChatGPT, которые имеют ограниченные возможности непрерывного обучения и обмена знаниями. В новом исследовании модели приобретают большую часть своих знаний во время энергоемких учебных сессий и не могут продолжать обучение за их пределами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли тайну ИИ: у него нет никаких "суперспособностей" и "самосознания".