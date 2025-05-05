Нож в спину всему человечеству: раны на нашем теле заживают втрое медленнее, чем у других животных

Новое исследование показывает, что даже в сравнении с шимпанзе, нашими ближайшими родственниками, раны на теле человека заживают медленно — ученые считают, это может быть следствием нашей эволюции.

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Об этом пишет IFLScience.

Исследование было проведено под руководством профессора Университета Рюкю в Японии Акико Мацумото-Ода, которая наблюдала за кенийскими бабуинами во время стычек. Ученые заметили, что раненные обезьяны, даже когда получали серьезные травмы, могли восстанавливаться значительно быстрее, чем люди.

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Важность регенерации

В новом исследовании ученые провели эксперименты, чтобы сравнить скорость заживления у людей и других млекопитающих, в том числе крыс, мышей и четырех видов приматов:

шимпанзе (Pan troglodytes);

оливковые павианы (Papio anubis);

зеленые мартышки (Chlorocebus pygerythrus);

мартышки Сайкса (Cercopithecus albogularis).

Отметим, что получение травм — обычная часть жизни для любого живого существа, однако способность восстанавливаться после травм — важный фактор в общих шансах организма на выживание. Когда дело доходит до ран, большой проблемой часто являются вторичные повреждения, вызванные инфекциями, особенно укусами, которые могут быть смертельными.

Раны вокруг рта могут быть весьма изнурительными для животных, поскольку уменьшают потребление пищи; в то же время раны, вызывающие хромоту, могут препятствовать способности животного убегать от хищников, преследовать добычу, карабкаться или получать доступ к пище другими способами.

Заживление ран также затратно с точки зрения биологии, поскольку требует энергии и ключевых компонентов для регенерации тканей, таких как белки и углеводы. Эти источники не всегда в изобилии, что приводит к компромиссу между необходимостью заживления и необходимостью роста и/или размножения. Простыми словами, быстрое заживление — важнейший аспект выживания.

Очень медленное восстановление

Ученые и ранее подозревали, что разные виды, вероятно, заживают с разной скоростью, и люди, похоже, заживляют раны медленнее, чем другие. Долгое время не было ясно, была ли эта более медленная скорость заживления уникальной для нашего вида или общей с другими приматами. Теперь ученые ответили на этот вопрос.

В ходе нового исследования Мацумото-Ода с коллегами сравнили скорость заживления ран у 24 пациентов-людей, которым недавно удалили опухоли кожи, с ежедневными показателями ран у животных. Отметим, что животные были анестезированы, а затем хирургическим путем получили 40-миллиметровые раны. Команда также наблюдала естественные раны у 5 содержащихся в неволе шимпанзе.

Результаты указывают на то, что раны на телах людей заживали со скоростью 0,25 миллиметра в день, тогда как у животных около 0,61 миллиметра в день в среднем. Они также отметили, что не было существенной разницы между скоростью заживления ран среди четырех видов нечеловеческих приматов и никакой разницы между приматами, крысами и мышами.

Козни эволюции

Результаты нового исследования показывают, что у людей, в какой-то момент нашей древней родословной развилось более медленное заживление. Авторы также утверждают, что их открытие указывает на то, что медленное заживление ран, наблюдаемое у людей, не является общей характеристикой среди отряда приматов и подчеркивает возможность эволюционной адаптации у людей.

Предполагается, что более медленные темпы заживления, вероятно, связаны с изменениями нашей кожи: когда люди сбросили шерсть и развили потовые железы, плотность волос на наших телах уменьшилась, что сделало нас более подверженными риску получения травм. Как следствие, у нас мог развиться более толстый слой кожи для дополнительной защиты, который дольше заживает при открытии. Исследователи также предполагают, что наша социальная эволюция могла помочь смягчить опасности более медленного заживления.

Таким образом, это исследование открывает невероятные вопросы о том, как наши древние предки могли адаптироваться к более медленному заживлению, но потребуется больше исследований, прежде чем можно будет сделать какие-либо более широкие выводы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили утерянную главу в эволюции человека.