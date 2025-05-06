У нас внутри существует квантовая физика: ученые впервые обнаружили то, что их очень удивило

Физики впервые обнаружили, что движение протонов внутри живых организмов не является чисто химическим процессом. Открытие дает возможность для разработки технологий, которые могут имитировать или управлять биологическими процессами.

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Исследование опубликовано в журнале PNAS, пишет Interesting Engineering.

Молекулярная динамика необходима для жизни, и это сложный процесс, в основе которого лежит протон. Протоны, субатомные частицы, играют жизненно важную роль в живых системах для производства энергии в клетках и имеют много других функций.

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Квантовая тайна живых организмов

В течение многих лет ученые считали, что перенос протонов в биологических системах является химическим процессом, то есть это простое перемещение между молекулами воды и аминокислотами. Но теперь физики раскрыли квантовую тайну, которая скрывается внутри живых организмов.

По словам авторов исследования, они обнаружили, что способ движения протонов в биологических системах — это не только химия, но и квантовая физика. Этот отрытые дает больше возможностей для улучшенного понимания того, как информация и энергия передаются внутри живых существ.

Физики представили новое понимание внутренних механизмов жизни, основанное на неожиданной связи между движением электронов и протонов. Если протоны – это частица ядра атома, то электроны кружат вокруг этого ядра. Физики впервые выяснили, что что движение протонов в биологических системах не является чисто химическим процессом.

Они обнаружили прямую связь между спином (собственный момент импульса) электрона и переносом протонов в хиральных биологических средах, таких как белки. Хиральность в химии – это свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением.

Перенос протонов сопровождается электронной поляризацией в хиральных средах Фото: interestingengineering.com

Удивительное открытие физиков

Ученые изучили биологические кристаллы, включая лизоцим, фермент, который встречается у всех живых существ. Физики удивились, когда обнаружили, что электроны и протоны не движутся независимо, а их движения тесно связаны.

Физики выяснили, что, вводя электроны с определенным спином (квантовое свойство, которое заставляет их вести себя как крошечные магниты), они могут влиять на то, насколько легко протоны перемещаются через кристалл лизоцима.

Ввод электронов с одним спином сделал движение протонов легче, в то время как ввод электронов с противоположным спином заметно усложнил это выдвижение, как показали эксперименты. Этот эффект связан с возбуждением так называемых хиральных фононов, то есть крошечных колебаний в структуре кристалла. Эти колебания действуют как мост во взаимодействии между спином электрона и подвижностью протона.

Ученые считают, что обнаруженная связь между спином электрона и движением протонов может привести к появлению новых технологий, имитирующих биологические процессы, и даже новых способов управления передачей информации внутри клеток.

По словам ученых, соединение квантовой физики и биологической химии обеспечивает более глубокое понимание фундаментальных механизмов жизни и открывает возможности для создания новых технологий, способных управлять биологическими процессами.

Как уже писал Фокус, теория всего стала ближе. Физики нашли способ объединить квантовой мир с законами Эйнштейна. Ученые создали новую теорию квантовой гравитации, которая описывает гравитацию способом, совместимым со Стандартной моделью физики элементарных частиц. Это открывает путь к лучшему пониманию того, как началась Вселенная.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые смогли визуализировать напрямую отдельные атомы в экстремальных условиях и подтвердили давнюю теорию.