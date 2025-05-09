На Земле совсем не останется кислорода: ученые высчитали время, когда это произойдет

Существует несколько сценариев гибели Земли, среди которых катастрофическое изменение климата, рост CO2, столкновение с астероидом и увеличение яркости Солнца. Но авторы нового исследования говорят, что на Земле кислород может закончиться быстрее.

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Об этом пишет BBC Sky at night magazine.

Команда исследователей говорит, что наиболее вероятная причина, по которой Земля станет непригодной для жизни, станет потеря богатой кислородом атмосферы. Ученые использовали компьютерные модели, чтобы выяснить, когда это произойдет.

Как на Земле появился кислород

В истории нашей планеты произошло “Великое окислительное событие”, когда уровень кислорода в атмосфере и океанах планеты значительно вырос. Это произошло около 2,5 млрд лет назад по причинам, которые до сих пор являются предметом научных споров. Ученые сходятся в том, что одноклеточные организмы сыграли одну из главных ролей в Великом окислительном событии.

Очевидно, что на Земле не всегда была атмосфера, полная кислорода. С помощью компьютерных моделей ученые выяснили, сколько еще времени наша планета сможет поддерживать такую атмосферу.

Доцент Университета Тохо Казуми Одзаки и доцент Технологического института Джорджии Кристофер Рейнхард создали модель Земли для моделирования климата и биохимических процессов. Эта модель показала, что богатая кислородом атмосфера продержится на Земле еще 1 млрд лет.

Атмосфера Земли не всегда была богата кислородом Фото: NASA

“Принято считать, что биосфера Земли исчезнет через 2 млрд лет из-за сочетания перегрева и дефицита СО2 для фотосинтеза. Логично предположить, что и уровень кислорода (O2) в конечном итоге снизится в отдаленном будущем. Но оставалось неизвестным то, когда это произойдет”, - говорит Одзаки.

Он провел более 400 тыс. моделирований, каждый раз изменяя различные аспекты модели. Ученый выяснил, что богатая кислородом атмосфера просуществует еще 1 млрд лет. После этого стоит ждать “быстрой дезоксигенации”, когда атмосфера будет очень напоминать ту, что была на Земле до Великого окислительного события 2,5 млрд лет назад.

“Атмосфера после Великой дезоксигенации будет содержать высокие уровни метана, низкий уровень CO2, а озоновый слой будет полностью отсутствовать. Земля, вероятно, станет домом для анаэробных форм жизни”, - добавляет автор исследования.

Жизнь за пределами Земли

Результаты этого исследования также имеют последствия и в космическом масштабе. Дело в том, что кислород является ключевой “биосигнатурой”, которую астрономы ищут на других планетах в поисках жизни.

Новое исследование предполагает, что насыщенная кислородом атмосфера Земли не является чем-то постоянным, для нее отводится всего 20-30% всей истории существования нашей планеты. Так что смог бы увидеть внеземной разум, наблюдая за Землей, и какова была бы вероятность тогго, что он посмотрел на нашу планету в тот момент, когда ее атмосфера была полна кислорода?

Авторы этого исследования утверждают, что астрономам необходимо учитывать биосигнатуры, применимые к планетам с малым количеством кислорода или без него, если мы хотим увеличить наши шансы найти жизнь за пределами Земли.

Напомним, первая атмосфера Земли была густой и токсичной, как на Венере. Ученые выяснили химический состав атмосферы, которую сформировала на Земле расплавленная магма.