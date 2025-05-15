Теория эволюции оказалась неправильной: найдены следы на камне, опережающие события на 35 млн лет

Ученые обнаружили плиту песчаника со следами, которые свидетельствуют о том, что четвероногие животные (тетраподы) выбрались из моря на сушу на 35 млн лет раньше, чем считалось. Самые ранние следы были найдены в Австралии палеонтологами-любителями, и они могут иметь серьезные эволюционные последствия.

Related video

Об этом пишет Discover.

“Я ошеломлен. Одна единственная плита со следам, которую смог бы поднять один человек, ставит под сомнение все, что мы знали о том, когда эволюционировали современные четвероногие”, - говорит автор исследования из Уппсальского университета Пер Альберг.

Принято считать, что четвероногие разделились на две группа около 320 млн лет назад. В первую группу вошли предки амфибий, а во вторую – амниоты, среди которых птицы, рептилии и млекопитающие. Найденные когтистые следы на камне могут потребовать пересмотра этой общепринятой эволюционной шкалы.

“Когти присутствовали почти у всех ранних амниот, но почти никогда не встречались у других групп четвероногих. Сочетание царапин от когтей и формы ног предполагает, что оставивший след был примитивной рептилией”, - добавляют исследователи.

ДНК ископаемых останков

Если догадка ученых верна, то рептилии появились на 35 млн лет раньше, чем было принято считать. Это произошло во время каменноугольного периода, примерно 359 млн лет — 299 млн лет назад. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки, ученые обратились к имеющимся доказательствам.

Вначале исследователи сравнили следы из Австралии с похожими следами рептилий, найденных на территории Польши. Отпечатки из Польши оказались гораздо моложе найденных в Австралии.

После этого ученые обратились к ДНК. Если четвероногие действительно старше самых ранних известных амниот, различия должны отражаться в генетических изменениях с течением времени. Чтобы следовать этой логике, исследователи сопоставили данные ДНК с ископаемыми записями.

“Все дело в относительной длине различных ветвей в дереве. В генеалогическом древе, основанном на данных ДНК живых животных, ветви будут иметь разную длину, отражающую количество генетических изменений вдоль каждого сегмента ветви. Это не зависит от окаменелостей, поэтому это действительно полезно для изучения фаз эволюции с плохой ископаемой летописью”, - отмечают авторы работы.

После наложения эволюционных длин ветвей ДНК на известные ископаемые записи исследователь подтвердил, что четвероногие действительно разделились на две большие эволюционные группы в девонский период.

Это помещает ранних тетрапод рядом — а не после — с рыбоподобными существами, которые могли использовать сильные плавники для исследования илистой береговой линии. Общепринятое мнение заключается в том, что тетраподы появились после рыбоподобных, а не жили вместе с ними.

Наше понимание этого ключевого момента в эволюционном времени может продолжать меняться по мере обнаружения новых ископаемых. Недавно обнаруженные австралийские следы представляют собой ничтожно малое количество жизни, существовавшей на огромном суперконтиненте, который включал то, что сейчас является Африкой, Южной Америкой, Антарктидой, Австралией и Индией.

Зачем жизнь выбралась на сушу

Новое исследование предполагает, что переход к легким и конечностям не рассказывает всю историю трансформации ранних существ. Когда они вышли из моря, они получили нечто, возможно, более ценное, чем насыщенный кислородом воздух: информацию.

На суше глаза могут видеть гораздо дальше, чем под водой. По словам Малкольма Макивера, нейробиолога и инженера из Северо-Западного университета, увеличенный диапазон видимости обеспечил “информационный трос”, который предупреждал древних животных об обильных источниках пищи вблизи берега.

Этот трос, утверждает Макивер, привел к выбору рудиментарных конечностей, что позволило животным совершить свои первые кратковременные вылазки на сушу. Более того, он мог иметь значительные последствия для появления более продвинутого познания и сложного планирования.

Вероятно, первые наземные животные начали охотиться на наземную добычу молниеносно, но со временем те, кто мог выйти за рамки этого режима и мыслить стратегически, получили большее эволюционное преимущество.

“Теперь вам нужно обдумывать несколько вариантов будущего и быстро выбирать между ними. Это ментальное путешествие во времени или перспективное познание, и это действительно важная особенность наших собственных когнитивных способностей”, - подытожил автор исследования.

Напомним, ученые опровергли основополагающее правило биологии. В школе на уроках биологии все впервые услышали о делении клеток – важнейшем процессе для всех форм жизни, который также называется митоз. Новое исследование говорит, что учебники придется переписать, так как общепринятая теория не подтвердилась в реальности.