Древние кашалоты питались вовсе не так, как современные: были активными хищниками

Недавний повторный анализ единственного известного образца древнего патагонского ископаемого кашалота показывает, что древние морские существа, вероятно, были активными хищниками — их рацион сильно отличался от современных родственников.

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Результаты нового исследования были изложены в журнале Papers in Palaeontology, пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые повторили анализ единственного известного образца Idiorophus patagonicus. Теперь, после почти 130-летнего научного затишья, ученые получили новое представление об эволюции раннего кашалота, размерах его тела и поведении при кормлении.

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130-летний научный прорыв

Впервые окаменелости были описаны Ричардом Лидеккером в 1893 году и получили научное название Physodon patagonicus. Однако, поскольку название Physodon уже использовалось для обоих изолированных зубов, найденных в миоценовых слоях в Лечче, Италия, и было более ранним названием, данным акулам, в 1905 году Абель предложил новое название. Ученый предложил назвать таксон Scaldicetus, что стало таксоном-мусорщиком для любого вида, который не вписывался ни в одну другую таксономическую группу.

В конце концов, в 1925 году Келлогг дал виду новое название — Idiorophus. Известно, что ископаемый образец был обнаружен где-то в ранне миоценовой формации Гейман в Серро-Кастильо (Аргентина), хотя точное место обнаружения окаменелости все еще неизвестно.

Современные кашалоты

Сегодня из множества кашалотов (Physeteridae), существовавших ранее на Земле, осталось лишь три вида:

Physeter macrocephalus (гигантский кашалот);

Kogia sima (карликовый кашалот);

Kogia breviceps (пигмейский кашалот).

Теперь древняя окаменелость подверглась тщательной анатомической и таксономической ревизии, что позволило получить несколько новых знаний. Во-первых, известно, что образец был полувзрослой особью — его длина составляла от 6 до 6 метров. Во-вторых, согласно филогенетическому анализу, он не был тесно связан ни с одним другим видом Physeteridae в регионе. Кроме того, он мог быть одним из самых ранних видов Physeteridae или, возможно, даже предком всех Physeteridae.

Кашалоты — активные хищники

По словам соавтора нового исследования, доктора Флоренсии Паолуччи, они с коллегами повторно изучили рострум (рыло) древнего кашалота и сделали несколько интригующих открытий, касающихся его пищевых привычек. Экоморфологические особенности Idiorophus указывают на образ жизни, совершенно отличный от образа жизни современных кашалотов.

Авторы исследования полагают, что древний кашалот, вероятно, был активным хищником крупной рыбы и, возможно, некоторых морских птиц, в то время как современные кашалоты отдают предпочтение головоногим моллюскам или мелкой рыбы, питаясь всасыванием.

К сожалению, большинство черт, связанных с нырянием у современных китообразных, обнаруживаются в мягких тканях, которые не сохраняются в окаменелостях. В некоторых случаях части базикрания, особенно кости, в которых размещается синусная система, могут дать подсказки о способностях к нырянию, но в этом случае базикраний Idiorophus не сохранился

Увы, несмотря на новые данные, все еще остается множество вопросов относительно того, какую жизнь в океане вели древние кашалоты. Поскольку изученный образец — единственный известный экземпляр Idiorophus, мы не можем определить, существовал ли этот вид в течение более длительного периода времени — мы просто знаем, что он присутствовал в раннем миоцене.

Ранее Фокус писал о том, что у этого животного самый большой мозг среди всех когда-либо живших на Земле существ.