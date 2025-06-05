В США женщина умерла от амебы, съевшей ее мозг: она промывала нос водой из-под крана

В Техасе пожилая женщина умерла от редкой инфекции мозга, которой заразилась во время промывания носа водой, хранившейся в баке автофургона. Лабораторные анализы показали, что 71-летняя женщина была инфицирована амебой, поедающей мозг.

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Об этом пишет Science Alert.

Речь идет о крошечном Naegleria fowleri – вид одноклеточных эукариотических организмов, которые вызывают летальное заболевание первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Смертельно опасный микроб обычно обитает в теплых водоемах с пресной водой, к примеру, в прудах, озерах и заброшенных бассейнах. Чаще всего люди заражаются во время плавания или занятий водными видами спорта.

“Пациентка не купалась в водоемах, но несколько раз промыла нос некипяченой водой из водопроводного крана в автофургоне в течение четырех дней до начала заболевания. Несмотря на медицинское лечение предполагаемой инфекции ПАМ, у пациентки развились судороги, и она впоследствии умерла через восемь дней после появления симптомов”, - говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Амебный менингоэнцефалит, вызванный Naegleria fowleri Фото: CDC/Dr. Govinda S. Visvesvara/Public Domain

В лаборатории не смогли обнаружить амебу в образцах из резервуара автофургона или системы водоснабжения кемпинга. Но также отмечается, что забор образцов был сделан через 23 дня после возможного контакта, который завершился смертью.

Правда, тестирование показало, что уровень дезинфицирующего средства в воде был недостаточным, чтобы предотвратить распространение N. Fowleri. Вода была мутной, что также является признаком того, что дезинфицирующего средства было недостаточно.

Медики советуют использовать для промывания носа только дистиллированную или стерилизованную воду.

Дело в том, что N. Fowleri очень любит теплую среду. В организме человека она преодолевает порог в 25 градусов по Цельсию, который превращает ее в активно размножающийся микроб с ненасытным аппетитом.

Когда N. Fowleri попадает в организм человека любым другим способом, то наша иммунная система быстро справляется с непрошенным гостем. Но через нос у амебы открывается прямой путь в мозг.

Прожорливый патоген прогрызаем мембрану, которая необходима для обоняния и называется обонятельным эпителием. Далее он следует по нервным волокнам, которые передают сигналы запаха обратно в мозг. Патоген поедает по пути астроциты и нейроны, пока не достигает мозга.

Большинство людей с N. Fowleri умирают в течение 1-18 дней после появления первых симптомов. Среди предупреждающих знаков может быть головная боль, лихорадка, тошнота и рвота. Состояние будет ухудшаться до ригидности затылочных мышц, когда человек не может согнуть шею, а также спутанности сознания, потери равновесия и галлюцинаций.

Напомним, хищный организм убил двухлетнего мальчика после посещения горячих источников. Душераздирающий случай, произошедший в штате Невада, заставил вновь обратить внимание на редкую, но смертельно опасную инфекцию, вызываемую амебой, известной как Naegleria fowleri.