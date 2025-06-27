У Вселенной есть собственная память: физики решили парадокс черной дыры и темной материи

Новая теория, как считают ученые, решает давние загадки физики, включая информационный парадокс черной дыры и природу темной материи.

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Физики из Лейденского университета (Нидерланды) считают, что их теория, названная "Матрица квантовой памяти", может помочь объяснить некоторые из самых больших загадок Вселенной. Теория гласит, что само пространство-время хранит историю квантовой информации в "ячейках памяти". Это еще одна теория, которая пытается объяснить парадоксы, которые образуются при столкновении общей теории относительности и квантовой теории поля, пишет Popular Mechanics.

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Информационный парадокс черной дыры впервые сформулировал в 1970-х годах физик Стивен Хокинг. Этот парадокс сводится к идее о том, что черные дыры уничтожают информацию через излучение Хокинга в течение невероятно длительных периодов времени. Но квантовая теория поля предполагает, что квантовая информация не может быть уничтожена, а вместо этого должна сохраняться.

Это привело к появлению нескольких теорий, включая теорию о том, что информация каким-то образом закодирована на горизонте событий самой черной дыры и выходит в излучении Хокинга таким образом, который мы просто не можем обнаружить, или что она даже перемещается в совершенно другую Вселенную.

Теперь физики представили еще одну теорию, названную "Матрица квантовой памяти" (МКМ). Физики считают, что само пространство-время может сохранять "память", которая записывает историю Вселенной. В некотором смысле пространство-время состоит из "ячеек памяти", которые могут решить не только информационный парадокс черной дыры, но и объяснить другие основные загадки пространства-времени, такие как темная материя.

Информационный парадокс черной дыры впервые сформулировал в 1970-х годах физик Стивен Хокинг. Этот парадокс сводится к идее о том, что черные дыры уничтожают информацию через излучение Хокинга в течение невероятно длительных периодов времени Фото: Live Science

"Современная физика описывает все частицы и силы как возбуждения в квантовых полях, структурах, которые охватывают пространство и время. Пространство-время само по себе ничем не отличается, и каждая из ячеек пространства-времени будет иметь квантовое состояние, которое может меняться. Эти ячейки можно представить, как крошечный циферблат или переключатель. Существует также вид квантовой информации, которая описывает связь каждой ячейки с другими, и она не содержится ни в одной ячейке, а находится в разветвленной сети отношений между ними", — говорят физики.

Например, в информационном парадоксе черной дыры, когда объект движется в пространстве, он взаимодействует с этими "циферблатами" пространства-времени, которые запечатлевают информацию. Когда черная дыра испаряется, а этот процесс занимает от 10 в 68 степени до 10 в 103 степени лет, окружающее пространство-время останется. То есть информация в конце концов не исчезает, а она записана в "памяти" Вселенной, говорят ученые.

Работая с квантовыми компьютерами для проверки этой теории физики расширили рамки за пределы гравитации, настаивая на том, что МКМ распространяется на все четыре фундаментальные силы природы. Кроме того, физики предположили, что вес информации, вплетенной в пространство-время может быть альтернативным объяснением темной материи, которая занимает большую часть массы Вселенной, но почти не взаимодействует с обычной материей.

Как уже писал Фокус, ученые представили еще одно решение парадокса черной дыры, и оно связано с нелюбимым явлением Эйнштейна.

Также Фокус писал о том, что странные плазменные пузыри в атмосфере Земли опасны для самолетов и связи. Ученые нашли способ обнаружения невидимых гигантских плазменных пузырей, которые скрываются в верхних слоях атмосферы нашей планеты.