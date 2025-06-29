Ваш мозг в буквальном смысле светится прямо сейчас: почему это происходит

Человеческий мозг на самом деле светится сверхслабым фотонным излучением, которое является побочным продуктом метаболических процессов. Ученые считают, что это излучение поможет обнаружить некоторые болезни мозга на ранней стадии.

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Ученые не только обнаружили сверхслабое фотонное излучение, но и смогли определить, что оно может рассказать о работе мозга. Новая технология визуализации, называемая фотоэнцефалографией, может использовать сигналы этого излучения в качестве диагностического инструмента в дополнение к МРТ. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет Popular Mechanics.

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Явление биолюминесценция хорошо известно ученым, ведь некоторые живые существа светятся в темноте естественным образом. Хотя считалось, что этой способностью люди не обладают, теперь ученые показали обратное.

Как выяснили исследователи, человеческий мозг действительно может светиться. Они назвали этот свет сверхслабым фотонным излучением (UPE), и оно является результатом метаболического потока энергии. Поскольку электроны деградируют во время процесса, известного как окисление, они теряют энергию и высвобождают вместе с ней фотоны. Наш мозг выпускает эти фотоны в видимом свете, а это значит, что, если бы у нас было рентгеновское зрение, мы могли бы увидеть слабый свет в темноте, исходящий от мозга.

Технические все же это не биолюминесценция, ведь светящиеся живые существа полагаются на химические вещества, такие как люциферин, для создания света. Это даже не тепловое излучение, которое можно увидеть в инфракрасном диапазоне и которое выпускает все, что имеет температуру выше абсолютного нуля. Но это излучение мозга человека является индикатором того, что происходит в мозге, говорят ученые.

По словам авторов исследования, UPE предсказывают окислительный стресс, старение и нейродегенерацию. Это излучение запускается нейротрансмиттерами и биофизическими стимулами, но оно также создается клетками в состоянии покоя и его можно обнаружить.

Как выяснили исследователи, человеческий мозг действительно может светиться (иллюстрация) Фото: popularmechanics.com

Предыдущие исследования показали, что человеческое тело способно светиться, но авторы исследования специально сосредоточилась на мозге и на том, что эти излучения могут рассказать нам об активности мозга и здоровье. Для этого ученые провели исследование с помощью добровольцев, на которых они тестировали новую технологию, которая еще находится в разработке, называемую фотоэнцефалографией. Другие методы сканирования мозга, такие как МРТ, могут либо вызывать нейронную активность, либо подавлять ее, но фотоэнцефалография не делает ни того, ни другого. В результате пассивное измерение активности мозга не нарушается и позволяет обнаруживать электромагнитные стимулы в окружающей среде.

В поисках сигналов сверхслабого фотонного излучения ученые сосредоточились на левой затылочной доле мозга, которая специализируется на обработке визуальной информации и правой височной доле, которая играет важную роль в обучении и запоминании невербальной информации, такой как музыка. Оказалось, что UPE отличается от фоновых фотонных сигналов из мозга из-за своей уникальной частоты.

Ученые считают, что UPE, возможно, поможет в диагностике неврологических заболеваний в будущем. Например, это касается раннего обнаружения опухоли мозга, а также легких травматических повреждений и инсультов. Фотоэнцефалография пока не заменит МРТ, но когда-нибудь она прольет свет на то, чего мы не могли видеть раньше, считают ученые.

Как уже писал Фокус, недавно учеными был достигнут новый рубеж в области оптической визуализации мозга. Исследователям удалось пропустить ближний инфракрасный свет через голову взрослого человека и зафиксировать его на другой стороне, показав тайные участки мозга.

Также Фокус писал о том, что мозг миллионов людей оказался в опасности: и ученые винят во всем популярные напитки.

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