Прямо сейчас Земля улетела от Солнца на 152 млн км: куда мы все несемся

Сегодня, 3 июля Земля официально достигла своей самой дальней точки от Солнца в этом году. Эта самая дальняя точка называется афелием.

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По словам астрономов, форма орбиты нашей планеты очень близка к окружности, но не совсем такая. Наша орбита является эллипсом, поэтому планета приближается и удаляется от Солнца по мере своего вращения. Ближайшая точка к Солнцу называется перигелием, и она приходится на первые несколько дней января. Следующий перигелий ожидается 3 января 2026 года, пишет IFL Science.

В это же время, во время афелия расстояние от центра Земли до центра Солнца составляет рекордные 152 087 738 километров. В самой же близкой точке Земля находится от Солнца на расстоянии примерно 5,1 млн км. Это также означает, что планета получает на 6,8% больше солнечной радиации в январе, чем сегодня.

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Афелий и перигелий не имеют никакого отношения к временам года на планете, так как последние определяются наклоном Земли. К примеру, сейчас Северное полушарие направлено к Солнцу, поэтому в этой части земли лето, а в Южном полушарии – зима. Через шесть месяцев именно Южное полушарие будет направлено к Солнцу, поэтому там лето, а на севере — зима.

Также существуют циклические процессы, которые сдвигают фактическую дату и время афелия и перигелия. Эти даты смещаются примерно на один день каждые 58 лет, и никогда не возвращаются обратною

Эксперты говорят, что в конце 19 века Новый год совпал с перигелием, в середине 1200-х солнцестояния совпадали с афелием и перигелием.

Но почему форма орбиты Земли настолько непостоянна? Во всем виновато влияние Юпитера и Сатурна на нашу планету. Дело в том, что за сотни тысяч лет орбита Земли меняется от слегка эллиптической до почти круговой. В настоящее время орбита Земли наиболее круглая.

Интересно то, что, хотя форма орбиты меняется из-за законов гравитации, длина года не меняется. Орбита просто становится более сплющенной, поэтому весной и осенью Земля, как правило, находится ближе к Солнцу, чем сейчас.

Тем не менее, орбита влияет на времена года особым образом: на их продолжительность. Сезоны, говоря астрономически, определяются тем, через какой квадрант орбиты проходит наша планета. В настоящее время лето в Северном полушарии на 4,66 дня длиннее зимы, а весна на 2,9 дня длиннее осени.

Напомним, ученые объяснили загадочное поведение солнечного ветра. Данные двух космических аппаратов помогли найти доказательства существующей гипотезы.