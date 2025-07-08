Невоспетые герои из глубин океана наедаются и толстеют, спасая этим Землю от гибели

Новое исследование показало, что крошечное животное, которое часто продают как корм для аквариумов, защищает Землю от глобального потепления. Эти существа совершают по-настоящему эпическую миграцию.

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Речь идет о зоопланктоне, который наедается и набирает вес весной, а потом погружается на сотни метров в глубокий океан в Антарктиде, где постепенно сжигает свой жир. Именно этот процесс “консервирует” на дне океана столько же углерода, сколько производится от выбросов примерно 55 млн бензиновых двигателей в год. Это не дает нашей планете нагреваться еще больше, пишет BBC.

Ученые признаются, что не ожидали таких показателей. Исследователи потратили годы на то, чтобы изучить процесс ежегодной миграции животных в водах Антарктиды, а также Южного океана, а также ее влияния на изменение климата.

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Новые данные, по словам ведущего автора Гуан Ян из Китайской академии наук, заставляют переосмыслить, сколько углерода хранит Южный океан.

“Эти животные — невоспетые герои, потому что у них такой захватывающий образ жизни”, - говорит соавтор исследования Дженнифер Фрир из Британской антарктической службы.

Эти маленькие существа долго оставались недооцененными, в сравнении с такими животными Антарктиды как киты или пингвины. Но жизненный цикл зоопланктона очень уникален. К примеру, веслоногий рачок, который относится к ракообразным, является дальним родственником крабов и омаров. Его размером всего 1–10 мм, существа проводят большую часть своей жизни во сне на глубине от 500 м до 2 км в океане.

На снимках, сделанных под микроскопом, можно увидеть длинные сосиски жира внутри их тел и жировые пузыри в их головах, объясняет профессор Дэниел Майор, который фотографировал их в Антарктиде.

Без этого вида зоопланктона наша атмосфера была бы значительно теплее. Дело в том, что в целом океаны и все живое в них поглощает 90% избыточного тепла от сжигания ископаемого топлива. На долю Южного океана приходится около 40% от общего числа, и большая часть из этого поглощает зоопланктон.

Более ранние исследования уже показывали, что зоопланктон вносит вклад в хранение углерода в ежедневном процессе, когда богатые углеродом отходы животных опускаются в глубины океана. Но до сих пор было неизвестно, что происходит, когда животные мигрируют в Южном океане.

В этом плане учены сосредоточились на веслоногих рачках, а также на других типах зоопланктона, называемых крилем и сальпами. Все они питаются фитопланктоном на поверхности океана, который растет, преобразуя углекислый газ в живую материю посредством фотосинтеза. В зоопланктоне он превращается в жир.

“Их жир похож на аккумуляторную батарею. Когда они проводят зиму глубоко в океане, они просто сидят и медленно сжигают этот жир или углерод. Это выделяет углекислый газ. Из-за особенностей работы океанов, если вы поместите углерод действительно глубоко, потребуются десятилетия или даже столетия, чтобы этот CO2 вышел и способствовал потеплению атмосферы”, - говорит Дэниел Майор из Эксетерского университета.

Согласно подсчетам исследователей, этот процесс ежегодно переносит 65 млн тонн углерода минимум на 500 м ниже поверхности океана. И здесь наибольший вклад вносят веслоногие рачки, за которыми следуют криль и сальпы.

Напомним, воды мирового океана становятся все темнее. Почти вся жизнь в океане зависит от верхних слоев воды, куда проникает солнечный свет — это место известно как фотическая зона. Теперь новое исследование ученых показывает, что узкое окно ценного морского света сокращается в океанах по всему миру.