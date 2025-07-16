Коленка киборга: создан бионический коленный сустав для людей с ампутацией (видео)

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) смогли восстановить почти естественную подвижность у людей, которые перенесли ампутацию ноги выше колена.

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Вместо того, чтобы вставлять искусственную конечность в суставную гильзу, авторы новой разработки пошли по другому пути. Команда создала бионический сустав, который интегрируется прямиком в мышцы и кости человека, что позволяет двигаться намного легче, пишет New Atlas.

Созданная система, которая интегрируется в кость, была названа e-OPRA. Она не только позволяет людям с ампутацией быстрее ходить, подниматься по лестницам и обходить препятствия. Изобретение обеспечивает большую стабильность и контроль движений.

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На видео, представленном командой MIT, можно увидеть пациента, у которого к протезу e-OPRA прикреплено всего несколько сантиметров верхней части бедра и бедренной кости. Пациент на видео демонстрирует невероятно плавные движения как при ходьбе, так и при таких задачах, как удар ногой по мячу.

Уникальная технология была разработана командой под руководством профессора Хью Херра, который на протяжении многих лет руководит лабораторией биомехатроники в MIT.

Руководитель группы в молодости занимался альпинизмом, но потерял обе ноги из-за обморожения, попав в сильную метель. Ученому удалось возобновить свои занятия по скалолазанию, возглавив передовые исследования в области протезирования.

Новый прорыв команды стал продолжением их предыдущей работы, когда инженеры показали, как протезы, управляемые нервной системой, дают лучший контроль над движениями людей с ампутацией ниже колена.

Об этих проекта основываются на хирургической методике, которую команда Херра изучает на протяжении многих лет. Она заключается в восстановлении связи между парами мышц, чтобы они могли сообщать друг другу о своем положении и скорости сокращения в пределах культи.

Такая сенсорная обратная связь позволяет пациенту более точно управлять протезом. Сама же система устанавливается выше колена, а провода, которые собирают необходимую информацию, располагаются прямиком на мышцах.

Идея такого подхода заключается в обеспечении лучшей несущей способности и механического контроля протеза, при этом исключая возможность кожных инфекций.

Сигналы от мышц передаются на специально разработанный роботизированный контроллер, который рассчитывает крутящий момент, необходимый для перемещения бионического колена именно так, как задумал пользователь.

Напомним, ученые создали невероятно мобильный и легко управляемый протез руки. Новый протез присоединяется к телу уникальным методом и способен повторять до 80% естественных движений конечности, а также минимизировать мучительные фантомные боли.