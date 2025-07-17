Вся человеческая цивилизация была построена на алкоголе: что говорит "пьяная" гипотеза

В новом исследовании ученые подтвердили так называемую “пьяную” гипотезу, обнаружив связь между алкоголем и сложным сообществами. Данные из разных культур показывают, что в древности алкоголь был гораздо больше, чем просто средством для расслабления.

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Известно, что размер и сложность человеческих общества резко выросли в период голоцена. Исследователи выделили ряд факторов, которые могли поспособствовать такому скачку, включая нашу склонность к алкогольным напиткам.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Отсюда и родилась так называемая “пьяная” гипотеза, которая утверждает, что употребление алкоголя способствовало возникновению сложных обществ, поскольку оно способствует укреплению социальных связей, усиливает сотрудничество и повышает творческий потенциал человека.

На политическом поприще, во время пиршеств, алкоголь был хорошим подспорьем в создании альянсов, мобилизации рабочей силы, а также укрепления власти и авторитета.

“В данной работе мы проверяем эту гипотезу на глобальной выборке из 186 преимущественно неиндустриальных обществ, специально созданном наборе данных об интоксикантах и методах причинно-следственной связи”, - пишут авторы исследования.

Им удалось обнаружить связь между наличием местных алкогольных напитков и более высоким уровнем политической сложности, который можно измерить в числе административных уровней.

“Наши результаты подтверждают идею о том, что социальные преимущества традиционных алкогольных напитков на уровне общества могут перевешивать разрушительное действие алкоголя на здоровье. Алкоголь, возможно, способствовал эволюции человеческих обществ”, - добавляют ученые.

Большую часть своей истории люди предпочитали жить небольшими группами. К примеру, средний размер групп собирателей в плейстоцене не превышал тысячи человек. В это же время, большинство современных людей живет в сложных индустриальных обществах, которые насчитывают миллиарды человек.

Каковы были основные движущие силы этого перехода в течение голоцена, примерно 12 тыс. лет назад?

Большая часть ученых объясняет это переходом к сельскому хозяйству, военными технологиями и религией. Но существуют и другие объяснения.

Профессор философии в Университете Британской Колумбии Эдвард Слингерленд разработал свою “пьяную” гипотезу. В ней говорится о том, что польза от употребления алкоголя значительно перевешивает его многочисленные вредные последствия для здоровья, репродуктивной системы и социальной сферы.

В частности, Слингерланд утверждает, что алкогольное опьянение способствует жизни в необычной экологической нише, к которой адаптировались люди, – нише, требующей культуры для процветания и выживания.

Люди во всех обществах, даже в низкотехнологичных, зависят от культурных технологий и инноваций. Но решение таких вопросов выходит далеко за рамки возможностей отдельно взятого человека. Они требуют “коллективного мозга” и культурной передачи, которая невозможна широкого круга общения.

Именно тут вступает в игру алкоголь. Поскольку опьянение раскрепощает людей, оно может усиливать нестандартное мышление, даже приводить к творческим озарениям. Вместе с этим, алкоголь также делает людей более социальными, открытыми для сотрудничества и обучения.

Также некоторые ученые утверждают, что именно жажда алкоголя, а вовсе не еды, побудила охотников-собирателей заняться сельским хозяйством, осесть и жить большими группами.

В более простых общества алкоголь мог служить важным инструментов для завоевания лидерства. В иерархических же обществах централизованное производство алкоголя могло способствовать поддержанию и укреплению существующих структур власти.

Напомним, ученые рассказали, почему зумеры меньше пьют. Алкоголизм является глобальной мировой проблемой, от которой страдают миллионы людей. Однако недавно ученые выяснили, что молодое поколение начало менять ситуацию к лучшему.