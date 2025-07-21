У сотен видов бабочек на самом деле вовсе не одна голова: их очень сложно отличить (фото)

Тропические ящерицы любят лакомиться бабочками, но порой им очень сложно понять, где на самом деле у бабочки голова. Исследователи обнаружили, что это связано с тем, что многие бабочки семейства Lycaenidae развили удивительно обманчивые крылья.

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Исследование было проведено двумя энтомологами из Индийского института научного образования и исследований в Тируванантапураме и раскрывает сложное взаимодействие генов бабочек, необходимое для такой хитрости, пишет Science Alert.

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Стратегия выживания

Крылья бабочек на самом деле не слишком то вкусны, а потому хищники охотятся за сочным, богатым питательными веществами телом. В ходе эволюции более 900 различных видов бабочек семейства Lycaenidae разработали удивительную стратегию выживания: бабочки отращивают "ложные головы", которые расположены на их хвосте. Хищники откусывают эти "головы", оставаясь с полным ртом пыльных чешуек задних крыльев и горьким послевкусием.

В то же время бабочки получают возможность спастись, лишь немного повредив крылья. Их жизненно важные органы остаются нетронутыми: идеальный вариант для передачи своих жизненно важных генов будущим поколениям.

Любопытно, что не все виды используют одинаковый подход. Например, Airamanna columbia имеет несколько "усиков" и мультяшный красный "глаз"; Arawacus aetolus сочетает реализм с графической яркостью, сбивая с толку наблюдателей.

Airamanna columbia обладает полным набором признаков ложной головы Фото: Proceedings of the Royal Society B

Как бабочки развили вторую голову

В ходе исследования энтомологи Тарункишвор Юмнам и Улласа Кодандарамайя использовали онлайн-базы данных изображений и известные генеалогические древа 928 видов бабочек. Это позволило им определить, как эволюционировали признаки ложной головы, включая ложные усики, пятна на задних крыльях, броскую окраску, ложный контур головы и конвергентные линии.

Ученые обнаружили, все эти признаки, за исключением конвергентных линий, развивались в тесной корреляции, что позволяет предположить, что их совокупное влияние действовало в тандеме на протяжении многих поколений, становясь более сложным со временем.

Авторы исследования также обнаружили, что большинство признаков ложной головы у бабочек эволюционировали коррелированно, предположительно, в сторону функциональной связи в ответ на общую селективную силу.

Данные также подтверждают с макроэволюционной точки зрения идею о том, что ложная голова эволюционировала как адаптивное сочетание признаков, препятствующих хищникам.

Ранее Фокус писал о том, что все бабочки произошли от одного древнего предка 100 млн лет назад.