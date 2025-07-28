Бросают вызов геологии: под Северным морем обнаружены сотни "песчаных дюн" (фото)

Исследователи обнаружили сотни огромных формаций под Северным морем. Ученые считают, что эти песчаные образования бросают вызов фундаментальным геологическим предположениям и могут иметь важное значение для разведки энергоносителей и стратегий хранения углерода.

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В новом исследовании ученые объединили трехмерную сейсмическую визуализацию с высоким разрешением со скважинными данными и образцами горных пород, собранными с сотен буровых площадок. В результате команда из Манчестерского университета обнаружила песчаные холмы, причем некоторые из них простираются на несколько километров, пишет SciTechDaily.

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Предполагается, что эти структуры погрузились в недра планеты, оттеснив более древние, мягкие и плотные слои под ними. Этот процесс привел к так называемой стратиграфической инверсии, при которой типичная последовательность геологических слоев переворачивается, помещая более молодые песчаные отложения под более древние. Отметим, что такое явление редко встречается в таких масштабах.

Ранее это явление уже фиксировалось учеными, но в значительно меньших масштабах. Ученые отмечают, что недавно обнаруженные образования были названы "синкитами" и представляют собой крупнейшее из известных проявлений подобного типа геологической инверсии.

Открытие нового подземного процесса

По словам ведущего автора исследования из Манчестерского университета, профессора Мадса Хуузе, открытие поднимает новые вопросы о поведении недр и может повлиять на будущие подходы к хранению углерода. Авторы исследования также отмечают, что новое открытие раскрывает геологический процесс, который не наблюдался в таких масштабах.

Команда обнаружила структуры, где плотный песок погрузился в более легкие осадки, всплывшие на поверхность песка, фактически перевернув привычные слои и создав огромные холмы под водой. Предполагается, что синкиты образовались несколько миллионов лет назад, между поздним миоценом и плиоценом, когда сейсмическая активность планеты или быстрые изменения подземного давления привели к разжижению песка и его опусканию через трещины в морском дне.

По мере опускания песок вытеснял более пористые, но более жесткие нижележащие окаменелости и удерживаемых вместе усадочными трещинами, что привело к их подъему. Эти плавучие слои назвали "флоатитами".

На дне Северного моря найдены странные песчаные структуры Фото: University of Manchester

Роль песчаных структур в хранении углерода

Авторы исследования отмечают, что их открытие может помочь ученым лучше предсказать, где в недрах Земли могут быть спрятаны нефть и газ, а также то, где безопасно хранить углекислый газ.

По словам профессора Хуузе, результаты исследования показывают, как жидкости и осадки могут перемещаться в земной коре неожиданными способами. Понимание того, как именно образовались эти синкиты, может существенно изменить подходы к оценке подземных резервуаров, герметизации и миграции флюидов. Отметим, что все эти факторы играют важную роль для улавливания и хранения углерода.

Ранее Фокус писал о том, что земные горные породы могут подсказать, где можно найти воду на Марсе.