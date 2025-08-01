С 24 руками и скоростью 100 см в минуту: агрессивный страж защищает морской лес от прожорливых ежей

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов. Теперь ученые обнаружили, что в океане обитает 24-рукий телохранитель водорослевого леса, защищающий растения от прожорливых организмов.

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Подсолнуховые морские звезды (Pycnopodia helianthoides) весьма агрессивны, особенно при столкновении с колючими морскими ежами. Эти 24-рукие морские звезды без позвоночника достигают в ширину около метра и способны двигаться со скоростью около 100 сантиметров в минут, охотясь за крабами, улитками, морскими ежами и другими морскими обитателями, пишет Popular Science.

Исследователи считают, что морские ежи, по-видимому, чувствуют присутствие морских звезд, несмотря на отсутствие мозга и позвоночника, и избегают этих хищников. Поскольку многие виды морских ежей могут наносить ущерб экологически важным зарослям водорослей, морские звезды, вероятно, могут выступать естественными телохранителями для водорослевых лесов.

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Почему водоросли качаются

Леса водорослей в океане критически важны для здоровья океана и планеты. Они произрастают вдоль большей части западного побережья Северной Америки. Предыдущие исследования уже показали, что крупные бурые водоросли растут в прохладных, относительно мелких прибрежных водах: ежегодно они приносят около 500 миллиардов долларов в мировую экономику, так как водоросли являются одним из ключевых ингредиентов для производства множества продуктов, в том числе заправок для салатов и некоторых витаминов.

Подобно лесам на суше, водорослевые леса растут густыми группами, обеспечивая пищей и укрытием многочисленные виды животных, включая рыб и морских млекопитающих. Многие из этих организмов могут использовать толстые лопасти для защиты своего потомства от хищников и даже штормов.

Известно, что около 10 лет назад подсолнуховые морские звезды локально вымерли на большей части территории Калифорнии и Орегона из-за вспышки болезни в 2013 году. С тех пор ни морские звезды, ни водоросли не восстановились полностью, а ежи, питающиеся водорослями, продолжают выживать.

Стражи водорослевых лесов

Предыдущие исследования уже показали, что увеличение популяции морских выдр помогло сократить популяцию ежей вокруг лесов водорослей. Команда из Калифорнийского университета захотела узнать больше о том, как морские звезды могут отпугивать ежей от поедания водорослей. Чтобы найти ответы, ученые разместили пары клеток на морском дне в нескольких километрах к востоку от Ситки, Аляска, где местные морские ежи уже превратили некогда процветающие леса водорослей в бесплодные зоны.

Отметим, что обе клетки были сделаны из пластиковой трубы и покрыты мелкой сеткой, а к каждой клетке в качестве приманки были привязаны лопасти водорослей. В одну клетку поместили морскую звезду-подсолнух, в то время как в другой морской звезде не было. Две пары клеток находились на расстоянии около 18-30 метров друг от друга.

Результаты показали, что красные морские ежи держались подальше от водорослей, привязанных к клеткам с морскими звездами внутри. В то же время зеленых ежей было не так просто отпугнуть. И все же результаты исследований показывают, что морские звезды на самом деле могут защищать леса водорослей от прожорливых морских ежей, способных их уничтожить.

В дальнейших исследованиях ученые также планируют проверить, окажет ли присутствие морских звезд аналогичный эффект на самого разрушительного пожирателя водорослей в регионе – пурпурного морского ежа (Strongylocentrotus purpuratus). Хотя пурпурные морские ежи являются естественной частью экосистемы, при слишком высокой численности популяции они могут поедать водоросли быстрее, чем размножаются.

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