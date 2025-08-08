Целый месяц в Тайване будут кормить голодных духов: история необычной традиции

В Тайване каждый седьмой месяц лунного календаря знаменует начало “Месяца духов”. В этот период времени людям запрещается указывать на Луну, выходить из дома поздно вечером, а также нужно кормить голодных духов.

Историки рассказали, какие истоки этой необычной традиции.

Традиция празднования “Месяца духов” зародилась в Китае, но теперь ее можно встретить по всей Восточной Азии. В этом году “Месяц духов” начинается с 23 августа и завершается 21 сентября. В традиции сочетаются китайские верования с буддийской космологией и местными легендами, пишет CommonWealth Magazine.

Во многих культурах верят в то, что после смерти духи могут возвращаться. В Китае такое поверье восходит к эпохе династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.). Тогда люди впервые начали обращаться к предкам, задавая им вопросы с помощью иероглифов, вырезанных на костях животных и панцирях черепах. Эти предметы позже стали известны как гадательные кости.

В конфуцианстве уважение к призракам также является неотъемлемой часть верований. В исторических текстах Конфуций предупреждал: “Уважайте духов, но соблюдайте дистанцию”.

Таким образом почитание предков невероятно распространено не только на Тайване, но и в других странах Восточной Азии. Во многих домах Тайваня есть святилища и алтари для предков. Также люди сжигают бумажные деньги, чтобы улучшить свою карму, либо оставить деньги для загробной жизни. Для этого используются небольшие алтари для подношений с железными чашами, где сжигают деньги.

Первые же упоминания о голодных духах встречаются в индийской мифологии. Согласно верованиям, голодные духи – это люди, обладавшие плохой кармой при жизни. Но их поступки были недостаточно плохими, чтобы попасть в один из буддийских адов. Вместо этого души были прокляты жизнью в виде монстров с раздутыми животами и вечным, неутолимым голодом, которые не могут есть.

Также считается, что голодные духи скитаются в одиночестве из-за того, что их не похоронили надлежащим образом, и не было того, кто смог бы почтить их во время Праздника духов.

Согласно тайваньским традициям, во время Месяца духов энергия Инь – холодная, темная энергия набирает необычайной силы. Именно поэтому появилось множество табу по поводу того, что нельзя делать в Месяц духов. К примеру, запрещается указывать пальцем на Луну, не плавать ночью и не оставаться в воде слишком долго.

Жители Тайваня верят, что указывание на Луну может оскорбить богиню Луны, которая может отрезать уши в наказание. Ночью в воде можно встретить душу утопленника, который обязательно утащит на дно. Также нельзя засиживаться на улице допоздна из-за высокой активности духов.

Нельзя также свистеть и развешивать белье ночью, чтобы не привлекать к себе духов.

Несмотря на это, первые 7 дней в Месяце духов считаются хорошим временем для влюбленных, которые ищут любовь. Они могут помолиться богу сватовства Юэ Лао, чтобы найти свою вторую половинку.

