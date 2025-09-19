Странная пустыня в космосе: астрономы приблизились к разгадке ее тайны

Ученые пытаются выяснить, почему планеты типа “горячий Нептун” так редко встречаются в космосе. Новый метод исследования дает некоторые подсказки.

Астрономы начали использовать новый метод изучения загадочной "пустыни" в космосе. Она характеризуется отсутствием планет с массой, превышающей массу Земли примерно в 5 - 20 раз, которые вращаются близко к своим звездам. Эти планеты называются "горячими Нептунами". Ученые изучили две планеты в системе TOI-421 и исследование указывает на ее более хаотичную эволюцию, чем эволюция Солнечной системы. Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, может помочь астрономам понять, почему "горячие Нептуны" так редко встречаются в космосе, пишет Space.

Загадочная пустыня в космосе

Чтобы понять, почему "горячие Нептуны" отсутствует на близких орбитах вокруг других звезд, астрономы изучили систему TOI-421, которая находится на расстоянии примерно 244 световых года от нас. Вокруг звезды TOI-421 вращаются две планеты: TOI-421 b и TOI-421 c. Астрономы обнаружили удивительно наклонную орбиту TOI-421, что указывает на хаотичную историю этой планетной системы, что может помочь объяснить, почему "горячие Нептуны" встречаются так редко.

Планета TOI-421 b представляет собой горячий мир, масса которого в 7 раз больше массы Земли. Эта планета вращается вокруг звезды на расстоянии, эквивалентном примерно 6% расстояния от Земли до Солнца (150 млн км).

Планета TOI-421 c также является горячим миром, масса которого в 14 раз больше массы Земли. Планета вращается вокруг звезды на расстоянии, эквивалентном примерно 12% расстояния от Земли до Солнца. Эту планету считают "горячим Нептуном" и она находится в области космоса, которая прилегает к "Нептуновой пустыне" и известна как "саванна".

За последние 10 лет наблюдений "Нептуновая пустыня" стала более сложной. Области, более удаленные от звезд, чем "Нептуновая пустыня", оказались более заселенными планетами размером с Нептун. Эта область с большим количеством планет, похожих на Нептун, стала известна как "саванна". Астрономы также выделили область между "саванной" и "пустыней", которую они назвали "Нептуновым хребтом". Эта область более заселена, чем "пустыня" и "саванна", планетами похожими на Нептун.

Ученые хотят понять природу этих трех отдельных регионов, выявляя процессы, которые приводят к относительному скоплению планет. Астрономы решили проверить теорию о том, что такое расположение планет формируется в результате их миграции от мест рождения на другие орбиты.

Разгадка тайны может скрываться в хаотичной истории звездных систем

Предполагается, что некоторые планеты будут медленно мигрировать через протопланетный диск после своего рождения. Эта миграция должна приводить к появлению планет на орбитах, выровненных с экватором их звезды и орбитами других планет. Это похоже на орбиты планет Солнечной системы, которые практически выровнены с экваториальной плоскостью Солнца. Но некоторые другие планеты будут резко выброшены из места своего формирования в результате хаотической миграции. Это должно привести к тому, что планеты попадут на сильно смещенные орбиты. Это означает, что соответствие плоскости орбиты звезды и плоскости орбиты ее планет является ключом к исследованию теории миграции, говорят ученые.

Пока что астрономы выяснили, что, возможно, отсутствие "горячих Нептунов" связано с хаотичной эволюцией планетных систем, которая отличается от эволюции Солнечной системы. Но пока исследование не дало ничего определенного относительно "Нептуновой пустыни". Поэтому будут проведены дальнейшие наблюдения за другими планетными системами с "горячими Нептунами".

