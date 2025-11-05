В Серной пещере найдена самая большая паутина в мире: на ней сидит 111 тыс. пауков (фото)

Ученые обнаружили в Серной пещере самую большую паутину в мире, где в непроглядной темноте обитает 111 тыс. паукообразных. Эта пещера находится глубоко под землей на албанско-греческой границе.

По словам исследователей, такая необычная колония представляет собой огромнейшую паутину, которая была сплетена в самом темном отрезке пещеры. Площадь этой паутины составляет 106 квадратных метров, она тянется вдоль одной из стен узкого прохода с низким потолком. По сути, паутина является лоскутным одеялом из тысяч отдельных воронкообразных паутин, пишет Live Science.

Руководитель исследования из Венгерского университета Трансильвании Иштван Урак говорит, что это первое свидетельство колониального образа жизни двух распростраенных видов пауков. И видимо, это самая длинная паутина в мире.

Мир природы все еще таит в себе бесчисленное множество сюрпризов», - говорит Урак.

Воронковый ткач в паутине Серной пещеры

Паучий мегаполис располагается в Серной пещере, в которой образовывается серная кислота при окислении сероводорода в грунтовых водах.

Ученые выяснили, что в этой колонии обитает два вида пауков: воронковый ткач домашний (Tegenaria domestica) и паук-птицеед Prinerigone vagans. Это крупнейшая колония из когда-либо зарегистрированных, и раньше ученые даже не подозревали, что эти виды пауков могут сотрудничать друг с другом.

Известно, что воронковые ткачи и P. vagans часто селятся вблизи человеческих жилищ, но такое их взаимодействие является уникальным.

Площадь паутины составляет 106 квадратных метров Фото: Urak et al. 2025, Subterranean Biology (CC BY 4.0)

Ученые обычно ожидают, что воронковые ткачи будут охотиться на P. vagans, но недостаток света в пещере может ухудшить зрение пауков.

Вместо этого пауки едят мошек, которые питаются белыми микробными биопленками. Через Серную пещеру протекает богатый серой ручей, питающийся природными источниками, который наполняет пещеру сероводородом и помогает выживать микробам, мошкам и их хищникам.

Таким образом богатая серой диета делает микробиомы пауков более разнообразными, чем у их собратьев с поверхности.

Молекулярный анализ показал, что пауки из пещеры генетически отличались от своих сородичей. Это говорит о том, что насекомые адаптировались к своей необычной среде обитания.

«Часто мы думаем, что знаем вид полностью, что знаем о нем все, но неожиданные открытия все равно случаются. Некоторые виды демонстрируют удивительную генетическую пластичность, которая обычно проявляется только в экстремальных условиях. Такие условия могут вызывать поведение, не наблюдаемое в «нормальных» обстоятельствах», - подытожили ученые.

