Меньше толщины волоса человека: новый тип ускорителя частиц может полностью изменить науку

Хотя устройство пока находится на стадии концепции, его разработка может изменить медицину, материаловедение и другие области науки.

Ученые обнаружили, что ускоритель частиц, создающий интенсивное рентгеновское излучение, можно втиснуть в устройство, которое помещается на столе. Сейчас интенсивное рентгеновское излучение создается с помощью устройства, известного как источник синхротронного излучения. Такие устройства используются для изучения материалов, молекул лекарственных препаратов и биологических тканей. Но даже самые маленькие синхротроны имеют размер примерно с футбольный стадион. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, показывает, как крошечные структуры, называемые углеродными нанотрубками, и лазерный свет могут создавать интенсивное рентгеновское излучение. Хотя устройство пока находится на стадии концепции, его разработка может изменить медицину, материаловедение и другие области науки, пишет ScienceAlert.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Большинство людей представляют ускорители частиц как огромные кольца из металла и магнитов, которые находятся под землей. Например, Большой адронный коллайдер в Швейцарии (самый большой в мире ускоритель частиц) представляет собой кольцо длиной 27 километров.

Большой адронный коллайдер в Швейцарии (самый большой в мире ускоритель частиц) представляет собой кольцо длиной 27 километров Фото: CERN

Новое исследование показывает, что вскоре может появиться возможность создания компактных ускорителей частиц шириной всего несколько микрометров, а это меньше толщины волоса человека. Они могли бы создавать высокоэнергетическое рентгеновское излучение, подобное тому, которое производят синхротронные установки весом в миллиарды килограммов, но новое устройство можно разметить на столе.

Схема настольного ускорителя частиц Фото: ScienceAlert

Принцип работы крошечного ускорителя частиц основан на особом свойстве света, известном как поверхностные плазмонные поляритоны. Это волны, которые образуются, когда лазерный свет прилипает к поверхности материала. В моделировании поляризованный лазерный импульс посылался через крошечную полую трубку. Этот импульс представляет собой свет, который закручивается при движении, подобно штопору.

Вихревое поле захватывает и ускоряет электроны внутри трубки, заставляя их двигаться по спирали. Синхронно двигаясь, электроны испускают излучение, усиливая интенсивность света. Ученые создали микроскопический синхротрон, в котором действуют те же физические принципы, что и в огромных устройствах.

Для этого ученые использовали углеродные нанотрубки. Это цилиндрические структуры из атомов углерода, расположенных в шестиугольных узорах. Эти нанотрубки способны выдерживать очень сильные электрические поля, в сотни раз сильнее, чем в обычных ускорителях частиц. Уникальная архитектура нанотрубок обеспечивает идеальные условия для взаимодействия спирально вращающегося лазерного излучения с электронами.

Уникальная архитектура нанотрубок обеспечивает идеальные условия для взаимодействия спирально вращающегося лазерного излучения с электронами Фото: ScienceAlert

Моделирование показало, что это взаимодействие может создавать электрические поля напряженностью в несколько триллионов вольт на метр. Это значительно превосходит возможности современных ускорителей частиц.

Подобные ускорители частиц могут изменить доступ к передовым источникам рентгеновского излучения. Настольный ускоритель частиц можно будет использовать в везде, где это необходимо.

В медицине можно будет получить более четкие маммограммы и новые методы визуализации, позволяющие получать изображения мягких тканей с беспрецедентной детализацией.

В области разработки лекарственных препаратов ученые смогут анализировать структуры белков непосредственно в лаборатории, что значительно ускорит разработку новых методов лечения.

А в материаловедении и полупроводниковой инженерии это позволит проводить неразрушающие высокоскоростные испытания чувствительных компонентов.

В настоящее время разработка крошечного ускорителя частиц находится на стадии моделирования. Но необходимые компоненты уже существуют. Далее ученые планируют создать прототип и провести его испытания. В случае успеха это ознаменует начало нового поколения компактных источников излучения.

Как уже писал Фокус, физики сделали неожиданное открытие о гравитации, которое многое меняет в понимании сил природы.