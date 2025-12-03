Настоящий черный цвет: инженеры и орнитологи пошили маленькое ультрачерное платье (фото)

Ученые создали маленькое ультрачерное платье, отдав дань классике моды. Инженерам-материаловедам удалось воссоздать невероятный уровень черноты, который ранее встречался только в природе.

Метод создания ультрачерной ткани создала команда дизайнеров, орнитологов и материаловедов из Корнелльского университета. Новая технология является двухэтапным процессом, который был вдохновлен оперением великолепной щитоносной райской птицы. Дело в том, что в их перьях меланин сочетается с особыми структурами, которые улавливают и поглощают свет, пишет Gizmodo.

Такой материал может применяться в камерах, солнечных батареях, а также телескопах. Пока же ученые использовали его для создания классического черного платья, переливающееся синим оттенков, как дань оперенью райской птицы.

Великолепная щитоносная райская птица Фото: Shutterstock

Результаты исследования показали, что новая ткань имеет средний коэффициент отражения 0,13%. Это делает ее самой темной тканью из всех известных на сегодняшний день.

В теории цвета такие понятия, как “истинно черный” или “истинно белый” часто используются в области графического дизайна или при описании дисплеев. Но “ультрачерный” не совсем соответствует таким понятиям. Этот термин используется как мера отражательной способности, отражающий менее 0,5% падающего на него света.

В природе многие существа имеют ультрачерный цвет кожи, чешуи и перьев, потому как такой цвет, чаще всего, дает им преимущества в спаривании или выживании.

Ученые давно пытались воссоздать в лабораториях черный цвет, но с ограниченным успехом. Правда, в рамках одного эксперимента все же удалось создать крошечную трубка, которая отражала всего 0,005% видимого света. Но такой эксперимент, как и множество предыдущих, потребовал дорогостоящих технологий, а окончательный материал был хрупким и токсичным.

Очевидно, что такие ультрачерные материалы не подходили для носки или повседневного использования в текстиле.

Чтобы создать новую ультрачерную ткань, исследователи из Корнеллской лаборатории орнитологии предоставили инженерам перья райских птиц. Группа смогла проанализировать расположение в них бородок – крошечный крючкообразные структуры, которые скрепляют перья этих птиц.

При создании ультрачерной ткани исследователи сначала окрасили кусок мериносовой шерсти Фото: Cornell University

Ученые выяснили, что строгая иерархия бородок перьев в сочетании с наноструктурами на основе меланина способствует преломлению света внутрь. Именно из-за этого перья райских птиц кажутся необычайно черными, если смотреть на них прямо, но становятся блестящими при взгляде под углом.

Для того, чтобы воспроизвести эти структуры в лаборатории, команда сперва окрасила белую мериносовую шерсть полидофамином, синтетическим меланином. Затем они поместили шерсть в плазменную камеру и протравили ее нанофибриллами – остроконечными наноструктурами, имитирующими бородки. В исследовании сообщается, что конечный продукт имел средний коэффициент отражения 0,13% и оставался ультрачерным даже при больших углах обзора.

“Свет, по сути, отражается туда-сюда между фибриллами, а не обратно – именно это создает ультрачерный эффект”, - говорит ведущий автор исследования из Корнеллского университета Хансади Джаямаха.

Напомним, Институт цвета Pantone и рэпер Nas создали символический "ультра черный" цвет. Вдохновением для нового цвета стала композиция "Ultra Black".