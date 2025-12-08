Российский инженер плюнул Илону Маску на ботинки: спустя год появилась компания SpaceX

Компания SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году и с тех пор прошла долгий путь, который состоял не только из побед, но и поражений. Во многом космическая компания Илона Маска стала первопроходцем. К примеру, в этот день 23 года назад SpaceX стала первой частной компанией, которая успешно запустила, вывела на орбиту и вернула космический корабль.

Фокус собрал самые важные вехи становления компании SpaceX, которая на данный момент лидирует в сфере частных космических полетов.

Плевок российского конструктора

Основатель компании SpaceX Илон Маск вдохновился созданием собственных космических ракет в 2001 году, когда российский конструктор плюнул ему на ботинки.

“Такой инцидент настолько оскорбил Маска, что он решил по дороге домой основать собственную космическую компанию, чтобы конкурировать с Россией”, - написал в своей книге бывший заместитель руководителя NASA Лори Гарвер.

Тогда Маск посещал Россию, чтобы договориться о покупке космической ракеты для миссии на Марс. Сперва Маск мечтал запустить на Красную планету теплицу под названием “Марсианский оазис”.

В итоге, компания SpaceX была основана менее чем через год, в 2001 году, но тогда носила название как Space Exploration Technologies Corporation.

На протяжении десятилетий компания Маска соперничала с российским космическим агентством, что в конце концов, сделало ракеты Маска настоящими конкурентами российской ракеты “Союз”.

Первая ракета Falcon 1

Первая ракета компании SpaceX была представлена в 2005 году. Маск назвал ее в честь “Тысячелетнего сокола” из “Звездных войн”.

Тогда Falcon 1 представлял собой двухступенчатую ракету-носитель одноразового использования, строительство которой обошлось примерно в 100 млн долларов. Спустя еще один год компания представила свою вторую ракету, которая была названа Dragon, названная в честь хита “Puff the Magic Dragon” группа Peter, Paul and Mary.

Первая ракета Falcon 1 компании SpaceX на стартовой площадке Фото: SpaceX

В одном из интервью Маск признался, что выбрал такое название для своей ракеты из-за того, что многие считали его планы нереализуемыми.

Тогда SpaceX была одной из первых компаний, которые пытались создать коммерческую космическую ракету.

Первый запуск ракеты Falcon 1

К 2006 году Маск, который обогатился на продаже PayPal, вложил уже треть своего состояния в космический проект. Также компания смогла получить 278 млн долларов от NASA в рамках программы коммерческих орбитальных транспортных услуг, а также Минобороны США профинансировало первые два запуска ракеты Falcon.

В трех запусках от банкротства

С 2006 по 2008 годы у SpaceX случилось три неудачных запуска ракет, которые грозили положить конец деятельности компании.

Первая неудачная попытка запуска ракеты случилась в 2006 году, тогда произошла утечка топлива, за которой последовал пожар. Дальнейшее расследование показало, что гайка в топливопроводе проржавела из-за брызг с океана. После этого, компания изменила конструкцию, а также заменила алюминиевые элементы на нержавеющую сталь.

Во время последующих запусков возникли проблемы на первом этапе полета, из-за которых космический аппарат не смог выйти на орбиту.

В результате этих неудачных попыток SpaceX едва не обанкротилась.

Последним шансом для компании стал четвертый запуск, так как финансирование проекта подходило к концу.

Первый успешный запуск Falcon 1 состоялся 28 сентября 2008 года с острова Омелек на Маршалловых островах. Это также был первый успешный орбитальный запуск, осуществленный частной компанией, что стало серьезным сдвигом в отрасли, где до сих пор доминировали государственные программы.

Неудачные запуски ракет SpaceX

Интересно, что между третьим и четвертым запуском ракеты никаких серьезных технических изменений не вносилось, но SpaceX увеличила время между выгоранием первой ступени и отделением второй, поскольку предыдущая неудача была связана с проблемами синхронизации.

Запуски ракет SpaceX делятся на две ступени. Первая ступень — это ускоритель, который делает мощный рывок до определенной высоты, а затем отделяется. Вторая ступень продолжает движение и выводит космический корабль на орбиту.

“Я провалил первые три запуска. Первые три запуска закончились неудачей. Это были последние деньги, которые у нас были на Falcon 1. Четвёртый запуск удался. Если бы ничего не получилось – на этом бы все закончилось для SpaceX. Но в тот день судьба была к нам благосклонна”, - рассказал Илон Маск в интервью девять лет спустя.

После первого успешного запуска SpaceX удалось получить дополнительное финансирование от NASA, а также от некоторых частных инвесторов. Ракета Falcon 1 была снята с эксплуатации после пятого запуска в 2009 году.

Дотянуться до МКС

Космический корабль Dragon компании SpaceX достиг Международной космической станции в 2012 году.

Это был первый коммерческий космический корабль, доставивший грузы на МКС, что привело к заключению нескольких новых контрактов между NASA и SpaceX.

Dragon 1 совершил 23 грузовых миссии на МКС до своего снятия с эксплуатации в 2020 году. SpaceX начала разработку Dragon 2 — версии, способной перевозить как астронавтов, так и грузы, — в 2014 году.

Запуск Tesla Roadster в космос

В 2018 году SpaceX запустила Tesla Roadster в космос с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. В красном спорткаре находился манекен в скафандре, прозванный “Звездным человеком”.

Электромобиль был отправлен в космос в качестве испытательного груза. Тогда Маск заявил, что хотел, чтобы имитация полезной нагрузки была “самой глупой вещью, которую мы только можем себе представить”.

Запуск Tesla Roadster в космос

Автомобиль до сих пор находится на орбите, что делает его самым быстрым спорткаром из когда-либо существовавших. Существует даже сайт, отслеживающий его космическое путешествие. По данным whereisroadster.com, автомобиль находится в 290 миллионов километров от Земли, удаляясь от планеты со скоростью 10 475 километров в час.

Пилотируемые полеты

В 2020 году компания SpaceX достигла важной вехи, вернув пилотируемую космическую миссию в США.

30 мая 2020 года SpaceX запустила свой новый космический корабль Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9. На борту находились два астронавта: Даг Херли и Боб Бенкен. Они стали первыми людьми, совершившими полет на ракете SpaceX.

Это также был первый случай, когда США запустили астронавта на орбиту на новом космическом корабле с момента первого запуска космического челнока в 1981 году.

Эта миссия стала результатом коммерческой космической программы NASA Crew, которая была разработана для стимулирования разработки частных ракет-носителей после официального завершения агентством программы Space Shuttle в 2011 году.

Позже в том же году NASA сертифицировало ракеты SpaceX Falcon 9 и Crew Dragon для пилотируемых миссий на МКС и обратно, что означало, что США больше не придется полагаться исключительно на российскую ракету “Союз” для доставки американских астронавтов на космическую станцию ​​и обратно.

Первый гражданский полет

В 2021 году SpaceX запустила свой первый полностью гражданский космический полет Inspiration4.

Экипаж Inspiration4 в невесомости Фото: Inspiration4/John Kraus

15 сентября 2021 года миллиардер Джаред Иссакман зафрахтовал частный космический корабль с тремя другими пассажирами и провел в космосе три дня. Миссия была запущена на борту ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем Crew Dragon Resilience.

Полет был частью благотворительной акции по сбору средств и повышению осведомленности Детской исследовательской больницы Святого Иуды и принес пожертвования в размере более 243 миллионов долларов.

Этот космический полет стал первой пилотируемой миссией, вышедшей на орбиту без профессиональных астронавтов на борту.

Сеть спутников Starlink

Помимо запусков ракет, SpaceX также построила разветвленную спутниковую сеть.

Компания запустила около 4000 своих спутников на околоземную орбиту и планирует создать сеть из 42 000 спутников для спутникового интернета Starlink.

Спутники Starlink на околоземной орбите Фото: SpaceX

С момента запуска SpaceX спутников Starlink в 2019 году число пользователей компании превысило 1 миллион. Услуга спутникового интернета была запущена несколькими авиакомпаниями и круизными компаниями, а также сыграла ключевую роль в войне Украины с Россией.