Что происходит с Чернобыльской АЭС: эксперт объяснил тревожное заявление МАГАТЭ

В декабре инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила, что защитная конструкция на Чернобыльской АЭС уже не выполняет свою основную функцию. Таким был результат оценки ущерба, который был нанесен Чернобыльской АЭС в результате удара вражеского дрона и последовавшего за ним пожара.

Комиссия МАГАТЭ инспектировала конструкцию защитного сооружения, установленного на ЧАЭС в 2019 году. Именно этот объект пострадал в результате удара беспилотником 14 февраля 2025 года. После падение “Шахеда” начался пожар, который повредил защитную конструкцию вокруг 4-го реактора, который был разрушен в результате катастрофы в 1986 году.

“Инспекция подтвердила, что защитное сооружение утратило свои основные функции безопасности. Комиссия не обнаружила необратимых повреждений несущих конструкций или систем мониторинга”, - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также глава МАГАТЭ добавил, что ремонтные работы защитной конструкции уже проведены.

“Но необходимо комплексное восстановление для предотвращения дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности”, - добавил Гросси.

Атака на ЧАЭС

Российская атака на укрытие была совершена ночью 14 февраля 2025 года дроном “Шахед-136”. Тогда был нанесен удар по новому укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

На месте происшествия был зафиксирован удар и признаки пожара, который начался на крыше нового укрытия. ГСЧС Украины получила сообщение о взрыве в 2:08, после чего на станцию были направлены группы спасателей, которые дежурят непосредственно на АЭС, а также из пожарных частей Чернобыля, Киева и Киевской области.

Российский "Шахед" пробил укрытие ЧАЭС во время атаки Фото: ГСЧС

В ГСЧС также сообщали, что удар был нанесен беспилотником “Герань-2” с фугасной боевой частью. Российский дрон пробил крышу гаража технического обслуживания и взорвался внутри. Пожарным удалось погасить огонь в некоторых местах, но впоследствии верхолазам пришлось демонтировать часть крыши конструкции, чтобы погасить очаги тления.

К счастью, несущие конструкции объекта не пострадали Фото: ГСЧС

Также беспилотник пробил дыру во внешней и внутренней облицовки арки шириной около 6 метров. Еще тогда в МАГТЭ подчеркивали, что несущие конструкции не пострадали.

После взрыва радиационный фон не превышал норма и составлял 0,57 мкЗв/ч.

Защита “Саркофага”

Объект “Укрытие”, который также называют “Саркофагом” был построен над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС в 1986 году. Этот объект должен был изолировать уже разрушенный к тому моменту блок АЭС от окружающей среды. С его помощью хотели уменьшить распространение радиоактивной пыли и аэрозолей по территории.

Срок службы этого “Саркофага” прогнозировался в пределах 20-40 лет.

Позже над “Саркофагом” возвели еще одно защитное сооружение, которое получило название Новый безопасный конфайнмент (НБК).

Новая защитная конструкция, возведенная над старым "Саркофагом" Фото: Лига

Новую защитную конструкцию над уже существующей пришлось построить из-за нестабильности некоторых конструкций “Саркофага”. Также его герметичность была сомнительной: дождевая вода просачивалась внутрь разрушенного блока, создавая жидкие радиоактивные отходы.

Из-за дыр в старом укрытии, чья общая площадь составляла около 1000 м2, ветер все еще переносил радиоактивные частицы и аэрозоли.

Новая защитная конструкция, которая была атакована “Шахедом”, представляет собой стальной каркас с размером основания 260 метров на 165 метров и высотой 110 метров. Вес конструкции составляет 36,2 тысячи тонн, под которой поместился старый саркофаг и вспомогательные сооружения.

Это укрытие было введено в эксплуатацию 10 июля 2019 года.

Что на самом деле значит заключение МАГАТЭ

"Защитная конструкция на Чернобыльской АЭС утратила часть своих функций сразу после попадания вражеского дрона 14 февраля 2025 года и пожара, возникшего в результате. После попадания дрона ЧАЭС обратилась в МАГАТЭ и запросила специальную миссию для оценки нанесенного ущерба.

Заключение МАГАТЭ подтвердило выводы ЧАЭС о нарушении проектных требований по герметичности основного защитного сооружения и его функции барьера, предотвращающего распространение радиоактивных веществ в окружающую среду, относительно невозможности надлежащего управления воздушными потоками в соответствии с проектными и технологическими требованиями, необходимыми для поддержания необходимого давления/разрежения воздуха в пространстве НБК, а также нарушения требований по предотвращению попадания атмосферных осадков в пространство НБК.

В то же время уровень радиации на промышленной площадке ЧАЭС остается стабильным и в пределах нормы. Этот вывод означает, в первую очередь, что пока НБК не восстановит функционал, сотрудники ЧАЭС не могут выполнять запланированные работы по разборке нестабильных конструкций объекта «Укрытие». Сам по себе разрушенный реактор никаких новых глобальных угроз не несет, по крайней мере пока Россия снова не начнет атаковать энергетический объект", - рассказал Фокусу Виталий Медведь, начальник отдела международного сотрудничества и информации "Государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС".