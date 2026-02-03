Плюсы и минусы редактирования ДНК человека: почему эта затея может стать фатальной

Передовые генетические технологии позволили людям менять свойства клеток семян, микробов, насекомых, растений, животных и даже людей. Редактирование генома дарит человечеству новую надежду на борьбу с неизлечимыми болезнями.

Эта область науки прошла непростой и долгий путь с тех пор, как Грегор Мендель – отец генетики – впервые сформулировал правило наследственности в 1850-х годах. А 3 февраля 1857 года родился Вильгельм Йогансен — ученый, который ввел термины популяция, гены, генотип, фенотип. В наше время генетические технологии меняют способы производства продуктов питания, повышая урожайность и предотвращая катастрофические потери от засух, наводнений и вредителей.

Также появляются новые решения в области борьбы с раком и многими наследственными заболеваниями, что улучшает качество жизни и ее продолжительность. Генетические технологии широко используются в системах уголовного правосудия для оправдания невиновных и осуждения виновных. Более того, такие технологии дали начало генетической генеалогии, позволяя людям находить свои этнические корни. Некоторый ученые даже считают, что такая технология позволит в будущем создавать суперлюдей с настоящими суперспособностями.

Но несмотря на все эти достижения, необходимо также учитывать риски, которые могут нести подобные технологии. Или очевидные перекосы: к примеру, доступ к генной терапии для лечения болезней может быть открыт только для людей с высоким достатком.

Редактирование генома может иметь опасные последствия Фото: Depositphotos

Генетические технологии могут усугубить разрыв в производительности сельского хозяйства, ставя в невыгодное положение мелких фермеров, особенно в развивающихся странах, которые не имеют доступа к генетически модифицированным семенам или не могут себе их позволить. Более того, могут быть непредвиденные последствия для здоровья, связанные с производством генетически модифицированных культур, включая повышенный риск загрязнения и потерю биоразнообразия.

Негативные последствия могут быть еще более ужасными. Генетические модификации потенциально могут привести к созданию "дизайнерских детей" и сверхлюдей и коренным образом изменить человеческий вид. Геномные исследования могут быть использованы в качестве оружия для нанесения вреда конкретным группам населения. Правовые, этические и моральные границы использования генетических технологий становятся все более нечеткими, создавая возможности для их неправильного использования и злоупотребления.

Фокус собрал несколько "плюсов" и "минусов" развития генетических технологий.

Плюс: модификация ДНК может помочь в лечении ряда заболеваний

Генетическая модификация может стать решением для ряда генетических заболеваний, включая серповидноклеточную анемию, мышечную дистрофию и рак. Этого можно достичь путем модификации человеческих эмбрионов для исправления генетической проблемы.

"Существует более 10 000 отдельных генетических мутаций, которые в совокупности затрагивают, вероятно, сотни миллионов людей по всему миру. Мы могли бы помочь многим людям", — говорит Шухрат Миталипов, биолог из Университета здравоохранения и науки штата Орегон в Портленде. Технология генной инженерии также может сделать сельскохозяйственные культуры устойчивыми к болезням, бессемянными или способными давать более крупные плоды.

Минус: редактирование генома создаст пропасть между разными слоями общества и странами

"Хотя технология имеет огромный потенциал, она очень дорога", — отмечает Робин Ловелл-Бэдж из Института Фрэнсиса Крика. "Лечение одного человека может стоить миллион долларов", — поясняет эксперт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно два миллиарда человек не имеют доступа к необходимым лекарствам, что фактически лишает их возможности воспользоваться преимуществами достижений современной науки и медицины. Проблема обеспечения равного доступа к медицинской помощи существует уже давно.

"Мы должны начать говорить на раннем этапе о способах сделать генную терапию экономически эффективной и устойчивой", — заявила в связи с этим CNN Альта Чаро из Университета Висконсина в Мэдисоне.

Плюс: генетическая модификация поможет стареющему населению

Генетическая модификация может помочь населению жить дольше и здоровее, особенно в борьбе с генетическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

"Стареющее население имеет огромное значение как с социально-экономической точки зрения, так и как нагрузка на систему здравоохранения", — отметил Хэ Цзянькуй.

Самая большая проблема заключается в том, что редактирование эмбриона "для лечения сложного заболевания, поражающего людей в конце жизни, весьма сомнительна", — подчеркнул Питер Дреге, доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Минус: редактирование ДНК может привести к евгенике

Открытие двери для модификации эмбрионов может стать скользкой дорожкой к евгенике.

"Редактирование генома облегчило представление об "улучшении" человеческих черт", — заявила Рут Гард, куратор выставки Cut + Paste, посвященной технологии редактирования генома.

Нет никаких руководящих принципов относительно того, когда следует использовать генетическую модификацию на людях, что вызывает дискуссию о том, какие обстоятельства это оправдывают.

"Некоторые люди согласятся с тем, что использование редактирования генома для модификации дефектного гена, который может привести к смерти младенца, если его не лечить, приемлемо". Но также эти инструменты можно использовать для того, чтобы наделить нерожденного ребенка определенными физическими чертами, такими как голубые глаза или светлые волосы.

Плюс: модификация яйцеклеток поможет бесплодным родителям

Ученые изучили метод, называемый гаметогенезом in vitro (IVG). Этот процесс позволяет изготавливать на заказ человеческие яйцеклетки и сперматозоиды в лаборатории из любой клетки организма человека.

"ЭКО, вероятно, никогда не будет прежним. Эта технология может изменить жизнь людей, позволив им создать семью своей мечты", — говорит Эли Адаши, специалист по репродуктивной биологии из Университета Брауна.

Такая технология открывает возможность для бесплодных и однополых пар иметь биологических детей.

Минус: вероятны генетические заболевания

Многое еще неизвестно о последствиях генетической модификации эмбрионов.

"Эксперименты также показали, что примерно в 20% случаев эти изменения, связанные с редактированием генома, могут привести к существенным перестройкам генома человека, что очень и очень опасно. Это может вызывать рак", — отметила Ловелл-Бэдж.

Помимо потенциального возникновения заболеваний, редактирование генома также может "создать новые генетические заболевания, которые затем могут передаваться из поколения в поколение", по сути, расширяя спектр генетических заболеваний, а не сокращая его.