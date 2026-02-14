За Днем святого Валентина прячется древний и жестокий обычай: какая история у праздника

История Дня святого Валентина — и история покровителя влюбленных — окутана тайной. Мы знаем, что февраль издавна отмечается как месяц романтики, и что День святого Валентина, каким мы его знаем сегодня, содержит в себе отголоски как христианской, так и древнеримской традиции. Но кто был святой Валентин и как он оказался связан с этим древним обрядом?

История святого Валентина

В католической церкви есть как минимум, три разных святых по имени Валентин или Валинтинус, которых замучили в III веке нашей эры. Согласно одной из легенд, Валентин был священником в Риме. В то время император Клавдий II Готский решил, что неженатые мужчины – лучшие солдаты, чем те, у кого есть семьи. Император запретил браки для молодых мужчин.

В свою очередь, Валентин осознавал несправедливость такого императорского указа, и ослушавшись Клавдия, тайно венчал влюбленные пары. Когда же Валентина разоблачили, император приказал казнить священника.

По другой версии, настоящим «виновником» праздника является епископ Валентин из Интерамны (современный Терни, Италия), который также был возведен в ранг святых. Его также обезглавили во время правления Клавдия за то, что епископ не отрекся от своей веры и продолжал обращать в христианство все новых и новых последователей. Дело в том, что Клавдий II придерживался традиционной римской политеистической религии. Как государственный деятель, он поддерживал культ верховных богов, в частности, почитал Солнце.

Відео дня

Католическая церковь признает трех мучеников святыми Валентинами

Также историки предполагают, что святой Валентин мог быть убит за попытку помочь христианам бежать из жестоких римских тюрем, где заключенных избивали и пытали. Согласно этой легенде, Валентин сам был заключенным и отправил первую в истории «валентинку» любимой девушке, которая была дочерью тюремщика.

Переданное письмо было подписано «От твоего Валентина» - выражение, которое используют люди в «валентинках» по сей день.

Несмотря на то, что существует множество легенд о Валентине, в каждой из них он появляется, как сострадательные, героический и романтический персонаж. К Средним векам, возможно, благодаря этой репутации, Валентин стал одним из самых популярных святых в Англии и Франции.

Происхождение Дня святого Валентина: языческий праздник в феврале

Многие считают, что День святого Валентина отмечается в середине февраля, в соответствии с годовщиной смерти или погребения Валентина. Историки считают, что это произошло около 270 года н.э.

Но существует и другая теория, согласно которой христианская церковь специально перенесла День святого Валентина на середину февраля. Это была попытка «христианизировать» более древний языческий праздник Луперкалии.

Некоторые ученые оспаривают эту идею, так как между двумя праздниками не много сходств, не считая самого главного – любви и страсти.

Римляне отмечали Луперкалии 15 февраля, этот день считался праздником плодородия, который был посвящен Фавну – римскому богу плодородия, а также создателям Римской империи Ромулу и Рему.

Этот праздник начинался с того, что члены ордена луперков (римских жрецов) собиралась в священной пещере, где волчица вскармливала Ромула и Рема. В этой пещере жрецы приносили в жертву козу, которая являлась символом плодородия, а также собаку – символизирующую очищение.

В Древнем Риме праздновали Луперкалии 15 февраля Фото: Nicolas Poussin

После этого они сдирали шкуру с козы, делали из неё полоски, окунали их в жертвенную кровь и выходили на улицы, осторожно шлепая козьей шкурой женщин и поля. Римские женщины, отнюдь не боясь, часто приветствовали прикосновение шкур, поскольку верили, что это сделает их более плодовитыми в наступающем году.

Несмотря на то, что исторический свидетельства о Луперкалиях отрывочны, ученые говорят, что этот праздник отмечался более тысячи лет. Также известно, что со временем языческий праздник становился более жестоким, вызывая критику таких известных личностей, как Цицерон.

Значение Дня святого Валентина

Луперкалии смогли пережить первую волну распространения христианства в Риме, но в итоге, были запрещены, так как считались «нехристианским» праздником. Это произошло в конце V века, когда папа Геласий объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Однако лишь гораздо позже этот день окончательно стал ассоциироваться с любовью.

В Средние века во Франции и Англии существовало распространенное поверье, что 14 февраля — начало брачного сезона у птиц, что подкрепляло идею о том, что День святого Валентина должен быть поводом для романтики. Английский поэт Джеффри Чосер первым записал День святого Валентина как день романтического торжества в своей поэме «Парламент птиц» (около 1380-х годов), написав: «Ибо это было послано в день святого Валентина, / Когда каждая птица приходит туда, чтобы выбрать себе пару».

Поздравления с Днем святого Валентина были популярны еще в Средние века, хотя «валентинки» начали появляться лишь после 1400 года. Самое старое из известных сохранившихся до наших дней поздравительных открыток ко Дню святого Валентина — это стихотворение, которое Карл, герцог Орлеанский, написал своей жене в 1415 году, находясь в заключении в лондонском Тауэре после пленения в битве при Азенкуре. Несколько лет спустя, как полагают, король Генрих V нанял писателя Джона Лидгейта для написания «валентинки» для Екатерины Валуа.

К середине XVII века День святого Валентина стал праздничным днем ​​в английской народной традиции, знаменующим приход весны. В письменной истории праздника начала XVIII века описывается, как жители сельской Англии вытягивали имена из сосуда, чтобы найти своих Валентинов. Лотерея сватовства считалась добрым предзнаменованием для будущего брака пары.

Кто такой Купидон

На открытках ко Дню святого Валентина Купидона часто изображают как обнаженного херувима, метающего стрелы любви в ничего не подозревающих влюбленных. Но римский бог Купидон уходит корнями в греческую мифологию как греческий бог любви Эрос. Сведения о его рождении разнятся. Некоторые говорят, что он сын Никс и Эреба. Другие утверждают, что его родителями были Афродита и Арес. Третьи предполагают, что он сын Ирис и Зефира или даже Афродиты и Зевса (который был бы и его отцом, и дедом).

Купидона часто изображают как обнаженного херувима, метающего стрелы любви Фото: Wiki Commons

Согласно греческим поэтам архаической эпохи, Эрос был прекрасным бессмертным, игравшим с чувствами богов и людей, используя золотые стрелы для пробуждения любви и свинцовые — для отвращения. Лишь в эллинистический период его стали изображать как озорного, пухлого ребенка – неизменного атрибута Дня святого Валентина.