Дожди из мяса, мячей для гольфа и даже акул: 10 самых странных вещей, которые падали с неба

акула
Эксперты предположили, что небольшую акулу могла поднять в небо хищная птица | Фото: Nature

18 февраля 1979 года в пустыне Сахара, рядом с одним из городов Алжира, выпал снег. Это стало первым официально зафиксированным случаем снегопада в этой части Сахары. Метель продлилась около 30 минут, но этого вполне хватило, чтобы парализовать транспортное сообщение в регионе.

Фокус собрал список явлений, когда с неба на землю падали еще более странные вещи, чем снег в Сахаре.

Сырое мясо

мясо, отбивные
В Вирджинии прошел дождь из сырого мяса
Фото: Pexels

В 2012 году в Вирджинии с неба упало несколько кусков птицы, один из которых приземлился на голову подростка посреди урока верховой езды.

Эксперты предполагают, что виновником была чайка. В это же время канюки, которые отрыгивают оленину или баранину, стали причиной события 1876 года, известного теперь как «Кентуккийский мясной дождь».

Рыба

дождь из рыбы, рыба
В США и Гондурасе прошли дожди из рыбы
Фото: ErikaMitchell/iStock

Обычно рыбу подхватывают водяные смерчи и сбрасывают вниз целыми косяками. Нечто подобное произошло в Тексаркане, штат Техас, в 2021 году. Также рыба с неба падала и в австралийском городке Ладжаману в 2010 году.

Ежегодные дожди из рыбы можно наблюдать в департаменте Йоро, Гондурас. Там с марта по июль проходят сильнейшие грозы, после которых на улицах городов можно найти сотни мертвых рыб.

Кровавый дождь

кровавый дождь, кровь
Кровавый дождь прошел над одним из штатов Индии
Фото: Futurism

В Индии над штатом Керала прошел дождь, которые имел цвет крови. Это произошло в 2001 году и до сих пор остается загадкой для ученых.

Некоторые эксперты предполагали, что дождевая воду окрасилась в красный цвет из-за пыли или спор грибов. Другие же предполагали, что это внеземные микробы выпали вместе с дождевой водой, хотя нет никакого подтверждения этой теории.

Лягушки

дождь, лягушки
Дождь из лягушек выпал в центральной Японии
Фото: PEN NEWS

Как и косяки рыб, лягушки часто становятся мишенью восходящих потоков воздуха в водяных смерчах. Такие природные явления могут переносить лягушек на много километров.

Именно таким образом в 2009 году в центральной Японии на головы горожанам обрушились сотни головастиков.

Акулы

акула
Акула упала с неба на поле для гольфа в Южной Калифорнии
Фото: Википедия

В 2012 году леопардовая акула упала на 12-ю лунку поля для гольфа в Южной Калифорнии. Персонал нашел акулу и привез обратно к океану, где ее благополучно отпустили на волю.

Очевидцы говорят, что на леопардовой акуле, чья длина тела редко превышает 1 метр, были видны колотые раны. Поэтому эксперты предположили, что небольшую акулу могла поднять в небо хищная птица, которая упустила ее на поле для гольфа.

Черви

черви, дождь, дождевые черви
Клубок червей свалился с неба на студентов в Англии
Фото: Kirastock/Shutterstock

В 2011 году клубок из 120 червей упал на группу студентов во время урока физкультуры. Необычный инцидент произошел в городе Ковентри (Англия).

Эксперты говорят, что червей могли принести водяные смерчи. Также червей принес ветер, хотя в тот день стояла солнечная и безветренная погода.

Мячи для гольфа

мяч для гольфа, поле для гольфа, гольф
Дождь из мячей для гольфа прошел во Флориде
Фото: mygolfspy

Десятки мячей для гольфа упали с неба на город Пунта-Горда на побережье Мексиканского залива во Флориде в 1969 году.

Эксперты считают, что причиной этому стали смерчи, которые прошли над полями для гольфа, подняв вверх мячики. Как известно, в этом регионе находит достаточно много полей для гольфа.

Деньги

деньги, германия, евро
Облако из денег увидела немка на трассе
Фото: Flickr

В городе Вормс на западе Германии в 2007 году прошел денежный дождь. Немка увидела облако из денег в заднее зеркало своего автомобиля.

Выйдя из машины, девушка собрала купюры и отправилась с ними в полицию. До сих пор остается загадкой, откуда взялось облако из денег.

Сразу же после происшествия глава администрации города Вормс заявил, что полиция воздерживается от указания точного места происшествия и размера суммы. Правоохранители пытались установить происхождение денег, но видимо, так и не смогли.

Пауки

пауки, насекомые
Пауки регулярно падают с неба в Бразилии
Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что пауки не умеют летать, они все же регулярно падают на голову людям. Чаще всего это происходит на юго-востоке Бразилии.

Дело в том, что в этом регионе живут пауки вида Parawixia bistriata. Молодые особи этого вида занимаются «воздухоплаванием». Иными словами, насекомые выбрасываю паутину, чтобы перенестись на ветру в поисках новых мест обитания, часто после жаркой и влажной погоды.

Грязь

грязь, грязевой дождь
Грязевый дожди были зафиксированы в США и Новой Зеландии
Фото: raitalinn/Vecteezy

Дж. У. Мур из штата Пенсильвания написал редакторам журнала Science, что стал свидетелем грязевого дождя в апреле 1902 года. Как оказалось, грязевой дождь был вызван обычным дождем, который начался сразу же после пылевой бури.

Нечто подобное повторилось в том же году, но уже в Новой Зеландии. Тогда очевидцы сообщали, что поезд столкнулся со стеной из красной грязи на пути от Хенли до Вайхолы.